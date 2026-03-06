Plus de 250 femmes rouleront ce dimanche à Lausanne pour la Journée internationale des droits des femmes. Elles parcourront des sections du futur Tour de France dames avant de converger au Stade de la Pontaise.

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 250 femmes cyclistes convergeront dimanche vers Lausanne à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Elles emprunteront certaines portions du futur parcours du Tour de France dames, qui arrivera le 1er août prochain dans la capitale olympique.

Les différents pelotons partiront de Lausanne, Genève, Montreux, Morges, Nyon ou encore Orbe avant de rejoindre le Stade olympique de la Pontaise vers 14h00, précise vendredi la Municipalité lausannoise. Dix communautés de femmes cyclistes sont à l'origine de cette initiative.

Pour visibiliser le cyclisme féminin

Celle-ci vise à «promouvoir le cyclisme auprès des femmes et à renforcer la visibilité du cyclisme féminin», poursuit le communiqué. Les participantes seront accueillies à la Pontaise par des représentantes de la Ville de Lausanne.

Plusieurs autres événements sont prévus d'ici au 1er août et l'arrivée de la Grande Boucle. Le 27 mars aura notamment lieu la traditionnelle «Dictée du Tour» à laquelle participeront des élèves de 7P, dont plus de 420 à Lausanne. La Fête du Tour se tiendra, elle, le 31 mai à Vidy dans le cadre des Panathlon Family Games.

Le Tour de France partira de Lausanne le 1er août pour une première étape de 138 km proposera une boucle au départ de la capitale vaudoise. Le lendemain, la 2e étape partira d’Aigle pour rejoindre Genève.