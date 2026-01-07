Dès le printemps 2026, un réseau de 900 vélos électriques en libre-service couvrira 27 communes de la région lausannoise. Ce projet innovant, en partenariat avec l'EPFL et l'UNIL, promet flexibilité et accessibilité via une application unique.

Un réseau unique de vélos en libre-service dès 2026 sur Vaud

A partir du printemps 2026, Région Morges et Lausanne Région, en partenariat avec l'EPFL et l'Université de Lausanne, lanceront un système unifié de vélos en libre-service (VLS). Ce réseau couvrira progressivement le territoire de 27 communes, y compris deux hautes écoles. Il offrira un service «unique et flexible» sur l'ensemble du territoire concerné.

Le réseau comptera près de 900 vélos, tous électriques, ont indiqué mercredi la Ville de Lausanne, Lausanne Région et Région Morges dans un communiqué, évoquant un «projet inédit à l'échelle régionale». La répartition sera équitable entre les partenaires avec un ratio d'un vélo pour 500 habitants, tout en laissant la possibilité d'en proposer davantage selon les besoins, écrit-elle.

Les vélos pourront être stationnés librement sur des arceaux ou des emplacements désignés grâce à un système de stations virtuelles, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux usagers. Cette liberté de stationnement, combinée à l'accès facilité via une application mobile unique, rendront les déplacements plus simples et rapides, selon les autorités.

Coût comparable à un ticket de bus

Le coût pour les usagers se situera dans une fourchette comparable au prix d'un ticket de transport public. Chaque commune contribuera financièrement selon le nombre de vélos installés, ce qui permet de garantir un service équitable et bien réparti sur l'ensemble du territoire, poursuit le communiqué.

Au terme d'un appel d'offres, c'est le prestataire Lime qui a été choisi et qui sera chargé de la fourniture et de l'exploitation du service pour une durée de cinq ans. Lime veillera également au rééquilibrage régulier des vélos afin de maintenir leur disponibilité et d'assurer que des bicyclettes soient disponibles dans toutes les communes, est-il expliqué.

Le réseau sera mis en service au printemps 2026 avec une partie de l'offre disponible dans toutes les communes, assurant une couverture homogène dès le lancement, souligne les partenaires. Les contrats avec les différents prestataires actuels encore actifs seront progressivement résiliés afin de garantir une transition maîtrisée vers le nouveau système régional, ajoutent-ils.