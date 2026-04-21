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Deux obstacles font stagner le projet
A Lausanne, l'extension du futur tram au-delà de Renens a du plomb dans l'aile

Le tram lausannois sera en toute vraisemblance mis en service en fin d'année. En revanche, son extension au-delà de Renens a du plomb dans l'aile, la faute à deux obstacles majeurs.
Publié: il y a 49 minutes
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Le tram lausannois sera en toute vraisemblance mis en service en fin d'année.
Photo: KEYSTONE/LAURENT MERLET
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

La mise en service du tram reliant Lausanne à Renens est attendue d’ici la fin de l’année. En revanche, son extension vers Ecublens, Crissier, Bussigny et Villars-Sainte-Croix peine à aller de l'avant, rapporte «24 heures».

Les crédits de construction ont été validés au printemps 2025 par le Grand conseil vaudois, le Canton étant amené à financer 62% des coûts du projet, estimé à 290 millions de francs. Deux obstacles majeurs viennent toutefois freiner l'avancée du processus: trois oppositions et l’attente du feu vert de l’Office fédéral des transports (OFT).

Trois litiges «complexes»

Sur les 40 oppositions déposées en 2021, trois cas peinent à se décanter. A Bussigny, le propriétaire d’une grande clinique dentaire redoute la suppression de places de stationnement et des accès logistiques essentiels. Une entreprise qui possède deux stations-service évoque, elle, une perte de surface et des questions de sécurité.

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Les Transports publics de la région lausannoise (TL) évoquent trois cas «complexes». Ils précisent toutefois que sur les 40 litiges, 26 ont fait l'objet d'un accord à l'amiable et 11 sont en passe d'être résolus.

Calendrier difficile à prédire

Dans le même temps, l’OFT a demandé aux TL de fournir compléments techniques, retardant sa décision d'approbation des plans (DAP). Celle-ci est désormais attendue au second semestre.

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Si les oppositions persistent, elles pourraient être levées par la DAP, avec un possible le dépôt de recours jusqu’au Tribunal administratif fédéral, rendant le calendrier incertain. Sans recours, les travaux pourraient démarrer en 2027 pour une mise en service à l’horizon 2031.

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