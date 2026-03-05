DE
FR

«Pas les compétences en interne»
Les conducteurs du tram lausannois ont dû faire leurs armes à Genève

D'ici la fin de l'année, le tram sera de retour à Lausanne. Soixante ans après l'avoir abandonné, les Vaudois ont pu compter sur les Genevois pour se former.
Publié: il y a 9 minutes
1/4
Fin 2026, le tramway lausannois reliera le Flon à la gare de Renens sur un tracé de 4,6 kilomètres.
Photo: KEYSTONE
Toan Izaguirre

45 mètres de long, 3 de large, 60 tonnes: pour dompter le futur tram lausannois, les conducteurs ont dû traverser la frontière – et s'en remettre aux bons soins de Genève. Soixante ans après avoir enterré son réseau de trams pour faire place à la voiture, Lausanne doit maintenant déterrer un savoir-faire enfoui. Le retour du tramway est prévu d'ici la fin de l'année. La ligne reliera le Flon, au cœur de la capitale vaudoise, à la gare de Renens, en 15 minutes sur un tracé de 4,6 kilomètres ponctué de dix arrêts.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Les deux premières rames ont été livrées et dévoilées à la presse ce mardi, en présence des autorités. «Il entre littéralement dans notre paysage et bientôt dans notre quotidien», déclarait la conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite lors de la conférence de presse organisée dans les ateliers. Mais avant cela, restent quelques essais techniques et surtout, un défi humain: former les conducteurs.

Une formation à Genève

Dès 2024, c'était le «retour à l'école» pour dix collaborateurs des Transports publics lausannois (TL), envoyés à Genève pour se former sur le réseau de leur voisin avant de rentrer transmettre ce savoir-faire à leurs collègues. Ce sont les TL qui ont initié et sollicité l'aide des genevois. «On n'avait naturellement pas les compétences en interne», reconnait Alexandra Gindroz, porte-parole des TL. 

Pendant trois mois, des Vaudois ont suivi une formation initiale, avant de travailler durant environ cinq mois en «autonomie sur le réseau genevois afin de consolider les acquis», explique, pour sa part, François Mutter, porte-parole des Transports publics genevois (TPG).

Deux différences entre le tramway lausannois et genevois

1. L'écartement des rails: A Genève, comme dans de nombreuses autres villes, l'écartement des rails est d'un mètre. Dans la capitale vaudoise, il sera de 1,435 mètre. Cette particularité est rendue possible par le tracé rectiligne et permet de faire circuler un tramway du fabricant Stadler, «le plus capacitaire du marché».

2. Une circulation quasi exclusive sur site propre: Dans de nombreuses villes, les tramways partagent la route avec automobilistes ou cyclistes – c'est le cas à Genève, Bâle ou Zurich. A Lausanne, le tramway circulera presque uniquement sur une voie réservée, à l'exception des extrémités de la ligne, au Flon et aux abords de la gare de Renens. Ce qui devrait limiter le risque d'accidents; les TL communiquent déjà sur le sujet et mènent des actions de prévention. Dans son dernier rapport, l'Office fédéral des transports fait état d'une hausse des accidents impliquant des tramways, avec 80 incidents recensés en 2024 pour 11 décès.

1. L'écartement des rails: A Genève, comme dans de nombreuses autres villes, l'écartement des rails est d'un mètre. Dans la capitale vaudoise, il sera de 1,435 mètre. Cette particularité est rendue possible par le tracé rectiligne et permet de faire circuler un tramway du fabricant Stadler, «le plus capacitaire du marché».

2. Une circulation quasi exclusive sur site propre: Dans de nombreuses villes, les tramways partagent la route avec automobilistes ou cyclistes – c'est le cas à Genève, Bâle ou Zurich. A Lausanne, le tramway circulera presque uniquement sur une voie réservée, à l'exception des extrémités de la ligne, au Flon et aux abords de la gare de Renens. Ce qui devrait limiter le risque d'accidents; les TL communiquent déjà sur le sujet et mènent des actions de prévention. Dans son dernier rapport, l'Office fédéral des transports fait état d'une hausse des accidents impliquant des tramways, avec 80 incidents recensés en 2024 pour 11 décès.

Ces heures de conduite en terres (ou plutôt sur rail) genevoises ont permis d'atteindre le minimum légal des 500 heures requises pour conduire un tram. Les TPG jugent la collaboration entre les deux entreprises «très enrichissante». Au total, six formateurs de la cité de Calvin ont enseigné la conduite du tram à dix de leurs homologues lausannois. Après une phase de tests et d'homologation, les futurs wattmans vaudois pourront, dès le mois de juin, rouler et s'entraîner sur le tracé.

Avoir «la main tram»

Quarante-cinq conducteurs se relaieront aux commandes des dix rames que comptera la ligne. Tous ont déjà été sélectionnés et sont actuellement en formation. «On a recruté en interne», explique la porte-parole des TL. Un choix logique, explique-t-elle, ces collaborateurs connaissant le réseau pour y conduire quotidiennement bus et trolleybus. «On a capitalisé sur l'expérience de notre personnel actuel.»

A lire aussi
Les tpg dévoilent leur premier e-bus dernier cri
«Fiable et optimisé!»
Les tpg dévoilent leur premier e-bus dernier cri
Les agressions brutales contre le personnel CFF sont en hausse, surtout en Suisse romande
Insultes et violence
Les agressions contre le personnel CFF en hausse, surtout en Suisse romande

Pour autant, les nouveaux conducteurs ne seront pas cantonnés à la ligne, histoire de «diversifier» leur activité. «Ils ne seront pas tous les jours sur la ligne du tram», souligne encore la porte-parole. Dans le jargon, lorsqu'un collaborateur est habilité à conduire bus, trolleybus et tram, «on dit qu'il a trois mains», glisse-t-on du côté des TPG. A Genève, 566 conductrices et conducteurs possèdent la «main tram», «ce qui reflète l'importance du réseau tramway dans l'exploitation des TPG», assure François Mutter.

Dans les années soixante, le tram roulait entre Renens et Lausanne. Il a été retiré pour faire place à la voiture. Une rame des TL ici le 3 septembre 1963.
Photo: Capture d'écran / notrehistoire.ch

Pas de nouveaux recrutements

Au TL, le recrutement est habituellement ouvert en permanence. Mais là, les candidatures sont «temporairement suspendues jusqu'en mai», peut-on lire sur la page dédiée, signe du volume de dossiers reçus. «Nous avons 134 personnes qui ont été formées en 2024», souffle la porte-parole. 

Le public pourra avoir un premier aperçu du tram le samedi 2 mai, lors d'une journée portes ouvertes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus