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Le TL feront le point à 9h30
Le M1 victime d'un accident, la circulation interrompue entre Renens et l'EPFL

La circulation du M1 est interrompue entre Renens et l'EPFL à la suite d'un accident. Le TL feront un point de situation à 9h30. Des bus de remplacement sont mis à disposition des passagers.
Publié: il y a 34 minutes
L'acident a entrâiné une interruption de la circulation entre Renens-gare et l'EPFL.
Photo: Lecteur de Blick
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

Le M1 a été victime d'un accident lundi matin, entraînant une interruption totale de la circulation entre Renens-Gare et l'EPFL. Un bus de remplacement a été mis en place, sans toutefois desservir les stations de Bassenges et de Crochy, indiquent les TL sur leur site internet.

Les arrêts EPFL (arrêt de bus MBC 705), Cerisaie (en chaussée, sur l'avenue du Tir-Fédéral), Glycines (arrêt des lignes TL 31 et 32) et Renens-Gare sud (arrêt des lignes TL 25, 31, 32 et 33) sont quant à eux desservis. Les lignes CFF peuvent être empruntées entre Lausanne-gare et Renens-Gare.

Les TL feront un prochain point de situation à 9h30.

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