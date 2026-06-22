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Série d'hommages rendus
Après 91 ans, la Maison de la Radio à Lausanne cessera d'émettre

Après 91 ans, la Maison de la Radio à Lausanne cesse ses activités le 29 juin. RTS lui rend hommage avec des émissions spéciales avant le déménagement des productions à Ecublens.
Publié: il y a 25 minutes
Les rédactions déménagent de la Sallaz à Lausanne-Ecublens.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Maison de la Radio à Lausanne cessera d'émettre dans une semaine après 91 ans de bons et loyaux services. Le 29 juin, à l'issue du bulletin d'informations de midi, les micros seront définitivement coupés dans le bâtiment emblématique des hauts de la ville. Toutes les émissions seront alors diffusées depuis le nouveau site de production d'Ecublens.

La RTS rendra hommage à la Maison de la radio de la Sallaz lors des dernières émissions diffusées depuis ses locaux. Dimanche soir, «Forum» sera consacré à l'histoire du bâtiment inauguré en 1935 et conçu par l’architecte suisse Charles Brugger. L'adieu se poursuivra durant «La Matinale» de lundi.

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«La Sallaz n'est pas qu'un simple bâtiment: elle a été le témoin des grands événements qui ont marqué la Suisse et le monde, mais aussi un lieu vivant et ouvert au public qui a permis de rapprocher et de fédérer la population romande», rappelle lundi la RTS.

Plusieurs hommages

Entre témoignages et archives, «Forum» donnera la parole à celles et ceux qui ont fait et font la radio, notamment à Fabrice Araldi, technicien du son dont les 40 ans de carrière à la RTS arriveront à terme en même temps que la Maison de la radio.

Le lendemain, «La Matinale» fera intervenir plusieurs collègues depuis différents endroits caractéristiques du bâtiment. A midi, la fermeture des micros interviendra après le bulletin d'informations. Le «Journal de 12h30» de RTS Première sera présenté depuis Ecublens, d’où sont déjà émises toutes les autres émissions radio et qui accueillera en fin d’année l’actualité télévisée.

En raison du déménagement des rédactions de l’information à Lausanne-Ecublens, les émissions «La Matinale» et «Forum» ne seront pas filmées durant l’été. La reprise est agendée au 31 août.

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