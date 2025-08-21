DE
FR

Il évoque un moment de fatigue
Un policier genevois fait disparaître sa propre amende... et se fait griller

Un policier de la commune genevoise de Lancy (GE) a tenté d’effacer une amende de 40 francs qu’il avait reçue. Pour ce faire, il a falsifié les données du procès-verbal, selon la «Tribune de Genève». Mais son subterfuge n'est pas passé inaperçu.
Publié: 16:14 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Partager
Écouter
Le policier a annulé le PV, modifié la numéro de la plaque et supprimé les photos prises par son collègue. (Image prétexte)
Photo: KEYSTONE
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Quand on sait qu'il était chef de la brigade du stationnement de la Ville de Lancy, il y aurait presque de quoi rire. Ce jeudi 21 août, la «Tribune de Genève» révèle qu'un agent genevois a tenté d'annuler une contravention de 40 francs reçue fin novembre, émise par l'un de ses subordonnés pour un dépassement de temps en zone bleue.

Deux jours après l'infraction, le prévenu accède au registre des amendes, supprime le procès-verbal, modifie le numéro de la plaque et efface les photos prises par son collègue. Un stratagème qui aurait pu passer inaperçu... si l'agent qui l'a verbalisé n'avait pas constaté ces modifications en consultant le registre.

Un instant de faiblesse

Le policier incriminé affirme qu'il a demandé à son subordonné d’annuler l’amende. Mais ce dernier nie formellement. L’affaire remonte finalement à la hiérarchie. Convoqué, le fonctionnaire reconnait les faits et démissionne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là: le Conseil administratif signale l’incident au Ministère public, qui décide d'ouvrir une enquête pénale.

A lire aussi
Attention, ces rappels d'amendes non payées sont une arnaque
Ne vous faites pas avoir
Attention, ces rappels d'amendes non payées sont une arnaque
La police des polices genevoises rend public son rapport d'activité
De plus en plus d'enquêtes
La police des polices genevoises rend public son rapport d'activité

Devant l’Inspection générale des services (IGS), le policier plaide coupable, mais ne parvient pas à expliquer ses motivations. Il dit avoir agi lors d'un moment de fatigue et assure qu'il regrettera ce geste toute sa vie. 

Condamné pour faux dans les titres et abus d’autorité, l'homme écope de 50 jours-amende avec sursis de trois ans et d'une amende immédiate de 1400 francs. Cette affaire survient dans un contexte déjà tendu pour la police municipale de Lancy, fragilisée par des accusations de harcèlement, des départs en masse et un climat de «management par la peur».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus