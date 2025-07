De faux rappels d'amendes non payées sont distribuées dans plusieurs boîtes aux lettres à Lancy-Onex, alerte la police cantonale genevoise. Voici comment réagir face à ce type d'arnaques.

Attention, ces rappels d'amendes non payées sont une arnaque

De faux rappels d'amendes non payées sont distribuées dans plusieurs boîtes aux lettres à Lancy-Onex, alerte la police cantonale genevoise. Photo: Shutterstock

Luisa Gambaro Journaliste

La police cantonale genevoise tire la sonnette d'alarme: certains de vos courriers se font passer pour des rappels d'amende pour vous arnaquer. Ce sont en réalité des tentatives d'hameçonnage qui se répandent dans la région de Lancy-Onex, mais pourraient s'étendre à d'autres quartiers du canton.

Ces courriers frauduleux sont soi-disant signés par la police municipale et imitent des rappels d'amendes impayées. Même si les documents paraissent officiels au premier abord, vous pouvez détecter cette fraude grâce à plusieurs éléments:

Il manque votre nom et prénom, même si l'enveloppe arrive à votre adresse

Il y a un QR code qui, une fois scanné, vous renvoie vers un site Internet louche – ne le scannez pas

Le format officiel des rappels de paiement n'est pas le bon

Ces tentatives de contrefaçon ont pour but de soutirer vos données personnelles bancaires en vous incitant à scanner le QR code. La police cantonale est très claire: ne scannez pas ce QR code, ne transmettez aucune de vos informations et détruisez ce document. Si vous avez des doutes concernant vos amendes, contacter directement le poste de police de quartier le plus proche.