DE
FR

La Ville met son veto
Non définitif de Genève pour la Fête fédérale de lutte 2031

La Ville de Genève renonce à accueillir la fête fédérale de lutte suisse en 2031. Le Conseil administratif a opposé son veto, jugeant la Plaine de Plainpalais inadaptée pour une arène de 45'000 places.
Publié: il y a 24 minutes
1/2
Voici à quoi aurait pu ressembler l'arène de la Fête fédérale de lutte en plein coeur de Genève.
Photo: DR
GM_BlickPortraits_82.jpg
Post carré (1).png
Loïck Mauroux et Blicky IA

C’est officiel: Genève ne sera pas l’hôte de la Fête fédérale de lutte suisse en 2031. La Ville a tranché en opposant son veto à la candidature, comme l’a rapporté Léman Bleu ce mardi 24 juin. Le projet, pourtant soutenu par le Conseil d'Etat, bute sur des contraintes logistiques et des divergences sur le lieu d’accueil.

A lire aussi
Une Fête fédérale de lutte en plein coeur de Genève? Les organisateurs en rêvent, la Ville n'en veut pas
La Ville n'en veut pas
La Fête fédérale de lutte en plein coeur de Genève? «Complètement irréaliste»
Voici l'idée folle de Genève pour la fête fédérale de lutte
Les derniers détails dévoilés
Voici l'idée folle de Genève pour la fête fédérale de lutte

La Plaine de Plainpalais, site emblématique envisagé pour l’événement, aurait nécessité l’installation d’une arène de 45'000 places, soit une fois et demie la capacité du Stade de Genève. La Ville avait proposé une alternative: déplacer l’arène en périphérie et installer un village à Plainpalais.

Ville contre Canton

Mais selon les organisateurs, une candidature urbaine était le seul atout de Genève face à ses rivales. Réduire la capacité de l’arène aurait également compromis l’autofinancement de l’événement.

Malgré les efforts du Conseil d'Etat, qui avait mobilisé ses ressources et tenté de convaincre la Ville, le Conseil administratif a maintenu sa position. Une délégation de lutteurs suisses s’était même rendue à Genève pour plaider leur cause auprès de la magistrate Marie Barbey-Chapuis.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus