La Ville de Genève renonce à accueillir la fête fédérale de lutte suisse en 2031. Le Conseil administratif a opposé son veto, jugeant la Plaine de Plainpalais inadaptée pour une arène de 45'000 places.

Non définitif de Genève pour la Fête fédérale de lutte 2031

Non définitif de Genève pour la Fête fédérale de lutte 2031

C’est officiel: Genève ne sera pas l’hôte de la Fête fédérale de lutte suisse en 2031. La Ville a tranché en opposant son veto à la candidature, comme l’a rapporté Léman Bleu ce mardi 24 juin. Le projet, pourtant soutenu par le Conseil d'Etat, bute sur des contraintes logistiques et des divergences sur le lieu d’accueil.

La Plaine de Plainpalais, site emblématique envisagé pour l’événement, aurait nécessité l’installation d’une arène de 45'000 places, soit une fois et demie la capacité du Stade de Genève. La Ville avait proposé une alternative: déplacer l’arène en périphérie et installer un village à Plainpalais.

Ville contre Canton

Mais selon les organisateurs, une candidature urbaine était le seul atout de Genève face à ses rivales. Réduire la capacité de l’arène aurait également compromis l’autofinancement de l’événement.

Malgré les efforts du Conseil d'Etat, qui avait mobilisé ses ressources et tenté de convaincre la Ville, le Conseil administratif a maintenu sa position. Une délégation de lutteurs suisses s’était même rendue à Genève pour plaider leur cause auprès de la magistrate Marie Barbey-Chapuis.