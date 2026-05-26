La coalition No-G7 tient une conférence de presse ce mardi, alors que son bras de fer avec le Canton se durcit. Au cœur du conflit: le parcours de la manifestation et le passage par le pont du Mont-Blanc.

Suivez en direct la conférence de presse de la coalition No-G7

Suivez en direct la conférence de presse de la coalition No-G7

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

La tension continue de monter autour de la manifestation anti-G7 prévue à Genève. La coalition No-G7 tiendra une conférence de presse ce mardi 26 mai à 12h15, alors que le bras de fer avec les autorités genevoises s’est nettement durci ces derniers jours. Dans un communiqué diffusé dimanche, le collectif accuse le Canton d’entraver délibérément l’exercice du droit de manifester, dénonçant des restrictions «arbitraires», des «blocages permanents» et des «chicaneries administratives».

Au cœur du conflit: le parcours du cortège et, surtout, le passage par le pont du Mont-Blanc. Le Conseil d’Etat refuse pour l’instant que la manifestation traverse cet axe stratégique, tandis que la coalition en fait une «ligne rouge». Les militants affirment avoir déjà multiplié les concessions, proposé des alternatives et adapté leurs plans, mais estiment avoir été «baladés pendant des mois» entre la Ville et le Canton.

No-G7 reproche aussi aux autorités d’avoir refusé plusieurs dispositifs logistiques autour de la mobilisation, notamment l’installation d’un village militant ou de structures d’accueil extérieures. Le collectif parle désormais d’«état d’urgence préventif» et dit étudier des recours judiciaires. Sur fond de souvenir encore vif des débordements du G8 de 2003, cette conférence de presse devrait permettre aux organisateurs de préciser leur stratégie, leur capacité de mobilisation et leur réponse aux craintes d’un nouveau chaos en ville.