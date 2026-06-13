La police a saisi «des objets dangereux»
A l'instant du départ de la manifestation, la police cantonale annonce dans un communiqué avoir saisi «des objets dangereux ainsi que différents objets de camouflage et d’autres permettant de se confronter à la police», dans le cadre de son dispositif autour du parcours.
Les «objets pouvant être utilisés comme armes ou engins offensifs» listés par la police sont les suivants: des couteaux, des haches, des matraques télescopiques, des bonbonnes de gaz, des boules de pétanque, des pétards et des «engins pyrotechniques (fumigènes, feux à main, engins détonants au sol, chandelles romaines, etc.)».
Quant aux «équipements de camouflage et de dissimulation» saisis: des masques de protection, des cagoules, des bâches renforcées et des vêtements de rechange, liste la police.
«Parmi les engins pyrotechniques découverts, certains sont considérés comme particulièrement dangereux, leur combustion atteignant des températures très élevées (1500 à 2500°C) et présentent des risques importants de brulures», communiquent les forces de l'ordre, précisant que «les personnes en détention de tels objets s’exposent à des suites judiciaires».
La manifestation commence!
C'est parti ! Des milliers de manifestants se mettent en marche sur le quai du Mont-Blanc au son de «Siamo tutti antifascisti».
Le bloc «All anti-imperialists of the world» et «Partizan» est derrière le char de la grève féministe. Ils sont nombreux à être totalement masqués. Certains sont debout sur un container et se passent des mortiers.
Selon une manifestante, les blocs prévus n'ont pas été respectés et certains révolutionnaires se sont mélangés au bloc féministe. «Ça va pas bien se passer», assure-t-elle à Blick.
Contraste en pleine ville
D'un côté, un quartier bouclé, de l’autre, un Bain des Pâquis ouvert et d’où barbotent quelques baigneurs. Au centre, des milliers de manifestants qui s’ambiancent désormais sur du Rihanna. Depuis le milieu du quai, le cortège continue jusqu'au parc et est noir de monde.
Quartier bouclé, féministes bloquées
Le quartier des Pâquis a perdu son accès au lac. De l'autre côté des barricades, des femmes venues faire la grève féministe scandent «féministes bloquées». Quelques curieux observent les manifestants.
«Tout le monde déteste la police»
Le cortège, qui parfois s'arrête pui repart, avance au son de «Tout le monde déteste la police». Le dispositif sécuritaire, ultra-présent et ultra-visible à travers Genève depuis vendredi, est étonnamment discret aux abords du cortège.
Des agents sont postés derrière des barrières devant les ruelles permettant d'entrer dans le quartier des Pâquis. Pour l'heure, aucun débordement n'est à déplorer. Les manifestants chantent et crient mais suivent le parcours sans tenter d'en dévier.
La flottille lacustre pour Gaza amarrée non loin
L'heure n'est pas encore au départ pour les manifestants. Sous le soleil dominical, la flottille pour Gaza amarrée non loin du parc attire les regards.
Une manif où différents «blocs» convergent
La manifestation à venir est séparée en plusieurs blocs, en fonction des principales revendications des personnes mobilisées. En ce dimanche 14 juin, la grève féministe devrait ouvrir la voie «en mixité choisie». Derrière elles, les «familles et personnes à mobilité réduite». Puis un bloc écologiste avec «Le vivant qui se défend», une section «Palestine», un «bloc révolutionnaire» et un bloc kurde. Les différents syndicats réunis au sein de la coalition NoG7 fermeront la voie. Plusieurs véhicules et chars sont prévus pour animer la manifestation.
Réunion en cours au point de départ de la manif
Depuis la gare Cornavin, à Genève, des centaines de manifestants convergent vers le parc de la Perle du lac, lieu de départ de la manifestation No-G7. Sur le chemin, à la rue de Lausanne puisque les quais sont déconseillés, des policiers en tenue tactique fouillent les sacs de manifestants, principalement, lors de notre passage, de manifestants arborant des drapeaux palestiniens.
Dans le parc, pas de policiers visibles mais des centaines de manifestants réunis en petits groupes dans une ambiance bon enfant – et sur des airs de flûte de pan. Familles, syndicats, féministes, altermondialistes et pro-Palestiniens: au moins 20'000 personnes sont attendues pour ce départ à venir.
Le pont et le quai du Mont-Blanc sont bloqués
La police bloque désormais l'accès au pont et au tronçon du quai du Mont-Blanc à côté desquels le parcours de la manifestation NoG7 est prévu. Les rues latérales sont bloquées par des dizaines de mètres de grillage.
Photos: Keystone-ATS
Des fontaines «en grande partie éteintes»
Sur Instagram, le compte NoG7 appelle les manifestants à prendre de l'eau à la manifestation par leurs propres moyens. «Les fontaines sont en grande partie éteintes sur le parcours», déplore NoG7. Blick a effectivement constaté des fontaines sans eau entre la gare et Plainpalais. «Il faut arriver par la Rue de Lausanne ou l'Avenue de France, pas possible d'arriver par les quais», précise le compte Instagram, qui appelle les manifestants à venir au point de départ plutôt à pied ou à vélo.
NoG7 alerte les manifestants sur «les flics»
Sur son canal Telegram, la coalition NoG7 annonce à ses sympathisants la présence de «beaucoup de flics autour de la gare de Cornavin», à Genève. «Ils contrôlent les identités et fouillent les sacs mais n'empêchent pas les gens de passer», détaille le message.
Des «contrôles sytématiques» doublés de «fouilles» auraient aussi lieu à la gare de Lausanne, selon NoG7. La coalition signale la présence de la police «autour de la perle du lac» à Genève, ou encore au relais de La Côte sur l'autoroute A1 et à la sortie d'autoroute de Rolle (A1). «Les contrôles ont l'air très localisés, il semble grave possible de se déplacer dans Genève en les évitant», estime NoG7 sur Telegram.
Le calme avant la tempête
A Genève, la nuit de samedi à dimanche a été «assez calme et plutôt festive», selon la police. Aucun incident particulier lié à l'opposition au sommet du G7 d'Evian n'a été signalé par les forces de l'ordre, qui ont déployé un important dispositif sécuritaire pour la manifestation anti-G7 qui partira à 15h15.
«Il y a eu beaucoup d'observation de notre part», a indiqué dimanche Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. «Le dispositif est bien en place», a-t-il ajouté. Les forces de l'ordre étaient particulièrement visibles du côté de l'Usine, le principal centre culturel alternatif du canton.
«Des saisies préventives ont été effectuées, confirmant ainsi l'appréciation du risque», a précisé le porte-parole, sans donner de détail sur les objets visés. Le collectif No G7 a fustigé de son côté des contrôles policiers et un déploiement sécuritaire complètement disproportionnés.
Source: ATS