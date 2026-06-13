La police a saisi «des objets dangereux»

A l'instant du départ de la manifestation, la police cantonale annonce dans un communiqué avoir saisi «des objets dangereux ainsi que différents objets de camouflage et d’autres permettant de se confronter à la police», dans le cadre de son dispositif autour du parcours.

Les «objets pouvant être utilisés comme armes ou engins offensifs» listés par la police sont les suivants: des couteaux, des haches, des matraques télescopiques, des bonbonnes de gaz, des boules de pétanque, des pétards et des «engins pyrotechniques (fumigènes, feux à main, engins détonants au sol, chandelles romaines, etc.)».

Quant aux «équipements de camouflage et de dissimulation» saisis: des masques de protection, des cagoules, des bâches renforcées et des vêtements de rechange, liste la police.

«Parmi les engins pyrotechniques découverts, certains sont considérés comme particulièrement dangereux, leur combustion atteignant des températures très élevées (1500 à 2500°C) et présentent des risques importants de brulures», communiquent les forces de l'ordre, précisant que «les personnes en détention de tels objets s’exposent à des suites judiciaires».