DE
FR

Loi sur les dons
Le Parlement jurassien cède sur la transparence des partis

Le Parlement jurassien a adopté des modifications à la loi sur les droits politiques mercredi. Ces ajustements font suite à un recours du PSJ, validé partiellement par la Cour constitutionnelle, pour non-respect d’une initiative de 2022.
Publié: il y a 47 minutes
Les députés jurassiens forcés de revoir la loi sur les dons.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement jurassien a validé mercredi des modifications à la loi sur les droits politiques. La Cour constitutionnelle avait admis partiellement un recours déposé par le Parti socialiste Jura (PSJ) et demandé au Parlement de revoir sa copie, de nombreux éléments ne correspondaient pas à ce que demandait le texte de l'initiative.

L'initiative populaire cantonale pour la transparence, portée par la gauche, avait été acceptée en février 2022. Le PSJ, appuyé par des députés d'autres partis et par des citoyens, avait saisi la Cour constitutionnelle.

Les recourants reprochaient à la nouvelle loi de limiter la publication des comptes de campagne et des dons reçus aux partis représentés au Parlement ou dans un législatif d'une commune de plus de 5000 habitants. Une disposition «contraire au texte de l'initiative», selon la Cour constitutionnelle. Seules quatre communes jurassiennes comptent plus de 5000 habitants, à savoir Delémont, Moutier, Haute-Sorne et Porrentruy. De plus, la modification prévoyait que l'identité de chaque donateur soit publiée uniquement sur papier, alors que l'initiative stipulait qu'elle le soit aussi en ligne. Là aussi, la Cour constitutionnelle avait donné gain de cause aux recourants.

Plus de «bureaucratie»

Le président de la commission de la justice Anael Lovis (PLR) a souligné mercredi à la tribune que le Parlement ne devait pas prendre le risque de s'exposer à un nouveau recours et à une quatrième lecture.

Pour la minorité de la commission, la députée Lysiane Farner (UDC) s'est inquiétée de la «bureaucratie» que la loi impliquerait pour les petites communes si le Parlement n'instaurait pas une limite à 5000 habitants. Pour ces petites entités, «les besoins de contrôle sont moins élevés qu'au niveau cantonal et fédéral», a-t-elle ajouté.

Le PLR a par ailleurs déposé un amendement demandant que le délai de publication de l'identité de chaque donateur soit ramené à six mois plutôt qu'une année, notamment pour des raisons de protection des données. Mais ce délai «n'est pas inapproprié», selon la présidente du Gouvernement Rosalie Beuret Siess. Au vote final, les modifications ont été acceptées avec 46 oui, 4 non et 8 abstentions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus