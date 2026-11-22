François Mertenat, ancien ministre jurassien et figure du Parti socialiste, est décédé dimanche à 85 ans. Il avait marqué l'histoire en siégeant au premier Gouvernement jurassien dès 1978.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien ministre et constituant François Mertenat est décédé dimanche à l'âge de 85 ans. Le socialiste avait été élu en novembre 1978 au sein du premier Gouvernement jurassien.

L'ancien ministre s'est éteint dimanche, a annoncé le Gouvernement jurassien. Elu le 26 novembre 1978 comme représentant du Parti socialiste, François Mertenat a dirigé le Département de l'environnement et de l'équipement de 1979 au 30 septembre 1993.

Il a également présidé le Gouvernement jurassien à trois reprises, en 1981, 1986 et 1990. L'exécutif cantonal a présenté ses condoléances à sa famille.