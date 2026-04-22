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Drame de Crans-Montana
Les mesures de contrainte prolongées pour Jessica Moretti

Le Tribunal valaisan prolonge jusqu'au 10 juillet 2026 les mesures de substitution contre Jessica Moretti, suspecte dans l'incendie de Crans-Montana. Jacques Moretti pourrait bientôt faire face à une décision similaire.
Publié: il y a 54 minutes
Les mesures visant Jessica Moretti sont prolongées de trois mois en Valais.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a prolongé de trois mois les mesures qui concernent Jessica Moretti, prévenue dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. Une décision identique devrait être prochainement rendue pour Jacques Moretti.

Les mesures dites de substitution décidées pour trois mois le 13 janvier dernier ont été prolongées jusqu'au 10 juillet 2026. Elles consistent en l’interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d'un poste de police.

Démarche tous les trois mois

Les documents d’identité et de séjour de Jessica Moretti avaient été remis au Ministère public (MP) en janvier déjà, à la suite de l'incendie du bar «Le Constellation» du 1er janvier. Des sûretés – de l'ordre de 200'000 francs – ont également été payées depuis lors. «Nous devons faire cette démarche tous les trois mois», a rappelé mercredi la procureure générale du Canton du Valais, Beatrice Pilloud. Elle confirmait à Keystone-ATS une information de l'agence de presse italienne Adnkronos.

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En date du 17 avril, le MP valaisan a adressé à un courrier au Tribunal des mesures de contrainte, afin que les mesures de substitutions actuelles à l'encontre de Jacques Moretti – identique à celles de son épouse – soient également prolongées de trois mois. Le TMC rendra sa réponse prochainement. En droit, une mesure de substitution peut être décidée la justice, afin de pallier les risques de fuite, de collusion ou de récidive tout en respectant le principe de proportionnalité.

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