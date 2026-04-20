Rescapé de l'incendie de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos a appris une bonne nouvelle. Le jeune footballeur vient de signer son premier contrat professionnel avec le FC Metz.

AFP Agence France-Presse

Le jeune Tahirys Dos Santos (19 ans), gravement brûlé dans l'incendie à Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier, a signé son premier contrat professionnel d'un an avec le FC Metz, a annoncé lundi le club mosellan.

Formé au club et capitaine de l'équipe réserve en N3 en début de saison, le latéral gauche s'entraînait parfois avec les pros et avait été convoqué le 20 décembre à l'occasion d'un match de coupe de France à Biesheim.

Ne jamais perdre espoir

Une dizaine de jours plus tard, il était au bar Le Constellation à Crans-Montana, où l'incendie mortel s'est déclaré. Brûlé sur 30% du corps après être allé rechercher sa compagne, le Franco-Capverdien a retrouvé sa place en équipe réserve il y a deux semaines et a été titularisé samedi dernier.

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«Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur», a commenté le latéral gauche dans un communiqué des Grenats. «C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d'enfant, a-t-il poursuivi. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j'ai traversés à l'hôpital. Cette épreuve m'a rendu plus fort et m'a appris à ne jamais rien lâcher. (...) Enfin, je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir.»