Le jeune Tahirys Dos Santos (19 ans), gravement brûlé dans l'incendie à Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier, a signé son premier contrat professionnel d'un an avec le FC Metz, a annoncé lundi le club mosellan.
Formé au club et capitaine de l'équipe réserve en N3 en début de saison, le latéral gauche s'entraînait parfois avec les pros et avait été convoqué le 20 décembre à l'occasion d'un match de coupe de France à Biesheim.
Ne jamais perdre espoir
Une dizaine de jours plus tard, il était au bar Le Constellation à Crans-Montana, où l'incendie mortel s'est déclaré. Brûlé sur 30% du corps après être allé rechercher sa compagne, le Franco-Capverdien a retrouvé sa place en équipe réserve il y a deux semaines et a été titularisé samedi dernier.
«Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur», a commenté le latéral gauche dans un communiqué des Grenats. «C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d'enfant, a-t-il poursuivi. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j'ai traversés à l'hôpital. Cette épreuve m'a rendu plus fort et m'a appris à ne jamais rien lâcher. (...) Enfin, je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
28
37
63
2
RC Lens
29
28
62
3
Olympique Lyonnais
30
15
54
4
Lille OSC
30
15
54
5
Stade Rennais FC
30
11
53
6
Olympique Marseille
30
18
52
7
AS Monaco
30
7
50
8
RC Strasbourg
29
9
43
9
FC Lorient
30
-4
41
10
Paris FC
30
-6
38
11
Toulouse FC
30
-1
37
12
Stade Brestois
29
-6
37
13
Angers SCO
30
-14
34
14
Le Havre AC
30
-13
30
15
OGC Nice
30
-22
29
16
AJ Auxerre
30
-14
25
17
FC Nantes
29
-21
20
18
FC Metz
30
-39
15