DE
FR

Contrat en Ligue 1
Tahirys Dos Santos, rescapé de l'incendie de Crans-Montana, signe pro

Rescapé de l'incendie de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos a appris une bonne nouvelle. Le jeune footballeur vient de signer son premier contrat professionnel avec le FC Metz.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
1/2
Rescapé de l'incendie de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos vient de signer un contrat professionnel au FC Metz.
Photo: @fcmetz @tahirys3
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le jeune Tahirys Dos Santos (19 ans), gravement brûlé dans l'incendie à Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier, a signé son premier contrat professionnel d'un an avec le FC Metz, a annoncé lundi le club mosellan.

À lire aussi
«Je me suis vu mourir»: le jeune Tahirys Dos Santos raconte l'enfer
Drame de Crans-Montana
«Je me suis vu mourir»: le footballeur Tahirys Dos Santos raconte l'enfer
«Si je ne deviens pas pro, je veux sauver des vies»
Drame de Crans-Montana
«Si je ne deviens pas pro, je veux sauver des vies»

Formé au club et capitaine de l'équipe réserve en N3 en début de saison, le latéral gauche s'entraînait parfois avec les pros et avait été convoqué le 20 décembre à l'occasion d'un match de coupe de France à Biesheim.

Ne jamais perdre espoir

Une dizaine de jours plus tard, il était au bar Le Constellation à Crans-Montana, où l'incendie mortel s'est déclaré. Brûlé sur 30% du corps après être allé rechercher sa compagne, le Franco-Capverdien a retrouvé sa place en équipe réserve il y a deux semaines et a été titularisé samedi dernier.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur», a commenté le latéral gauche dans un communiqué des Grenats. «C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d'enfant, a-t-il poursuivi. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j'ai traversés à l'hôpital. Cette épreuve m'a rendu plus fort et m'a appris à ne jamais rien lâcher. (...) Enfin, je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir.»

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
28
37
63
2
RC Lens
RC Lens
29
28
62
3
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
30
15
54
4
Lille OSC
Lille OSC
30
15
54
5
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
30
11
53
6
Olympique Marseille
Olympique Marseille
30
18
52
7
AS Monaco
AS Monaco
30
7
50
8
RC Strasbourg
RC Strasbourg
29
9
43
9
FC Lorient
FC Lorient
30
-4
41
10
Paris FC
Paris FC
30
-6
38
11
Toulouse FC
Toulouse FC
30
-1
37
12
Stade Brestois
Stade Brestois
29
-6
37
13
Angers SCO
Angers SCO
30
-14
34
14
Le Havre AC
Le Havre AC
30
-13
30
15
OGC Nice
OGC Nice
30
-22
29
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
30
-14
25
17
FC Nantes
FC Nantes
29
-21
20
18
FC Metz
FC Metz
30
-39
15
Ligue des Champions
Qualifications pour la Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Barrages de relégation
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus