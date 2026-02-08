A 19 ans, le footballeur Tahirys Dos Santos revient sur la nuit de l'incendie de Crans-Montana. Gravement brûlé après avoir sauvé sa copine, il décrit le moment où il a cru mourir.

Le footballeur a échappé de justesse au pire à Crans-Montana

Janine Enderli

Il a sauvé sa petite amie des flammes et a cru que sa propre vie s’arrêterait là. A 19 ans, le footballeur Tahirys Dos Santos a été grièvement brûlé lors de la catastrophe de Crans-Montana: brûlures du troisième degré au dos, au visage, aux mains et aux bras.

Mais, confie-t-il aujourd’hui au journal français «L'Equipe», les blessures invisibles sont les plus lourdes. «Je me suis vu mourir», lâche-t-il. «C’était une nuit d’horreur.»

«J'ai tout de suite compris que nous étions en danger»

Les images le hantent encore: «Nous sommes restés environ 30 ou 40 minutes dans le bar, l'ambiance était bonne. Mon amie Coline voulait aller aux toilettes, je l'ai accompagnée. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai vu les flammes. J'ai tout de suite compris que nous étions en danger.»

Sans hésiter, Tahirys est retourné chercher Coline. «J'ai appelé son nom et elle a tout de suite compris à mon regard que quelque chose n'allait pas»

«C'était comme à la guerre»

Ils tentent alors de fuir ensemble, pris dans le chaos. Mais dans les escaliers, ils tombent tous les deux. «Ensuite, tout est noir. Ma prochaine image est celle où je suis assis seul dehors sur l'asphalte. J'ai crié les noms de mes deux amis et de Coline. Personne ne répondait. C'était horrible», décrit le jeune homme de 19 ans.

«Je voyais des gens autour de moi qui brûlaient. C'était comme à la guerre.» Plus tard, il a été transporté dans un hôpital de Stuttgart, où il a subi une greffe de peau.

Retrouvailles émouvantes avec son amie

Coline, qui est tombée dans le coma pendant le drame et a dû être opérée à trois reprises, a été soignée en Belgique. Ils se sont revus il y a quelques jours seulement.

«Quand je l'ai eue au téléphone pour la première fois après l'accident, c'était un sentiment incroyable. J'étais tellement soulagé», décrit Tahirys. «Maintenant, nous passons nos journées à nous ennuyer ensemble.»

«J'ai un avenir devant moi»

Le traitement médical est toutefois loin d'être terminé. «Je porte des vêtements de compression pour éviter que les cicatrices ne se rétractent», explique-t-il. Les douleurs ont diminué, mais les souvenirs de la nuit ne le lâchent pas. «Par moments, les images surgissent. Je ne souhaite ça à personne.»

Sa mère l'a poussé à demander une aide psychologique, même s'il a hésité au début. Aujourd'hui, Tahirys peut dire: «J'ai l'avenir devant moi.»