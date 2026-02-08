DE
Drame de Crans-Montana
Un incendie s'est déclaré au mémorial dédié aux victimes

Le mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana a pris feu tôt dimanche matin. Les pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé l'incendie et personne n'a été blessé.
Le mémorial dédié aux victimes de l'incendie de Crans-Montana a pris feu dimanche matin. (Photo d'archive)
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Un moment de tension, dimanche à l’aube, à Crans-Montana. Selon la Police valaisanne, un incendie s’est déclaré vers 6 heures sur le mémorial dédié aux victimes de la catastrophe survenue lors de la nuit du Nouvel An.

Les pompiers sont rapidement intervenus. «Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie rapidement», a indiqué la police dans un message publié sur X. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine du sinistre.

Après la tragédie du Nouvel An, un lieu de mémoire avait été aménagé au cœur de la station. Parents, proches et amis des victimes y avaient déposé bougies et fleurs, transformant l’endroit en espace de recueillement. Dimanche matin, ce symbole de deuil a soudain été frappé par les flammes.

