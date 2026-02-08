Nina Fehr Düsel estime que le Valais est dépassé par la gestion de la tragédie de Crans-Montana. La conseillère nationale prévoit donc une intervention à ce sujet, considérant que le Conseil fédéral a des obligations à remplir.

Raphael Rauch

Nina Fehr Düsel, députée de l'Union démocratique du centre (UDC), prévoit de déposer une intervention au Conseil national pour tirer les leçons de l'incendie de Crans-Montana. «Cette tragédie doit être traitée de façon professionnelle. Les enseignements à en tirer sont déterminants pour les évaluations futures de la responsabilité», estime l'élue zurichoise.

Raison pour laquelle elle exige une enquête indépendante; elle compte déposer une interpellation à ce sujet début mars. Mais au fond, l'enquête de Crans-Montana n'est-elle pas une tâche qui revient à la justice – et non aux politiques? Nina Fehr Düsel abonde: «La séparation des pouvoirs s’impose, certes. Néanmoins, le Conseil fédéral pourrait émettre des recommandations en faveur d’une enquête externe dans le contexte d'une tragédie internationale comme celle-ci, entachée de nombreuses fautes.» La conseillère nationale en est convaincue: «La Confédération pourrait s'impliquer davantage dans la coordination et augmenter la pression sur le Valais.»

Dans son interpellation, que nous avons pu consulter, Nina Fehr Düsel pose la question suivante: «Le Conseil fédéral a-t-il réfléchi à la manière de procéder à l'avenir lors d'éventuelles autres catastrophes d'une telle ampleur, afin de garantir un plus grand professionnalisme?» La juriste s’interroge également sur les enseignements à tirer de ce drame, en particulier sur d’éventuelles conclusions supplémentaires en matière de sécurité du côté de la Confédération.

Guy Parmelin aux côtés des victimes

De son côté, la Confédération travaille d'arrache-pied pour soutenir les familles des victimes. Jeudi, le Département du président de la Confédération Guy Parmelin, le ministre de la Justice Beat Jans et la Chancellerie fédérale se sont réunis à ce sujet. La Chancellerie fédérale ne souhaite toutefois pas révéler les détails des discussions.

Jeudi, Guy Parmelin a rendu visite aux victimes italiennes de Crans-Montana, hospitalisées à Mila à l'Ospedale Niguarda. Urs Widmer, son porte-parole, nous a précisé que Guy Parmelin compte rester en contact avec les familles concernées et rendre visite aux blessés dans les hôpitaux au cours des prochaines semaines.

Le Canton de Vaud et le président de la Confédération prévoient d'autres rencontres de ce type en terres vaudoises, dans le but de témoigner leur sympathie et d'échanger sur la situation. A rappeler que de nombreuses victimes de Crans-Montana sont originaires du canton de Vaud. «Nous sommes en train de planifier d'autres rencontres, en petit ou grand comité», a précisé Urs Widmer.