DE
FR

«Mis devant le fait accompli»
Un syndicat s'indigne après la fermeture de l'Hôtel du Golf de Crans-Montana

L'hôtel de golf de Crans-Montana a dû fermer ses portes. Le syndicat SCIV est indigné par cette décision.
Publié: 09:52 heures
1/4
Les clients de l'hôtel de golf de Crans-Montana ont dû faire leurs valises au pied levé.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

A la suite de la fermeture du Grand Hôtel du Golf & Palace à Crans-Montana, le syndicat SCIV a pris la parole. Dans un communiqué, les représentants des travailleurs tiennent des propos clairs et dénoncent le non-respect de la réglementation.

A lire aussi
Les normes incendies de trois écoles n'ont pas été contrôlées depuis 2017
Avec vidéo
Live
Drame de Crans-Montana
Les normes incendies de trois écoles n'ont pas été contrôlées depuis 2017
L'Hôtel du Golf de Crans-Montana s'explique et présente ses excuses
Fermeture immédiate
L'Hôtel du Golf de Crans-Montana présente ses excuses

«Le syndicat condamne avec la plus grande fermeté la situation qui a conduit à la fermeture de l'établissement, conséquence directe du non-respect persistant par les propriétaires de la réglementation et des décisions des autorités compétentes», peut-on lire. «Ils sont brutalement mis devant le fait accompli et se voient confrontés à une possible perte de revenus, à une précarité professionnelle et à une profonde incertitude quant à leur avenir». Une telle situation est «inacceptable» dans un État de droit.

L'hôtel s'est excusé

Jeudi, l'hôtel du golf a été fermé à la surprise générale. Les clients ont dû immédiatement quitter l'hôtel. La décision a été justifiée par des mesures de protection contre les incendies insuffisamment mises en œuvre. Le lendemain, l'hôtel s'est excusé et a indiqué que «les travaux importants réalisés ces derniers mois n'étaient pas suffisants pour éviter une telle décision». Pour ce faire, le Golf Hotel avait fait appel à une entreprise spécialisée dans les questions de sécurité, a-t-on précisé.

Pendant ce temps, le syndicat SCIV a annoncé qu'il resterait vigilant afin que les responsabilités soient clarifiées.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus