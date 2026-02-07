L'hôtel de golf de Crans-Montana a dû fermer ses portes. Le syndicat SCIV est indigné par cette décision.

Un syndicat s'indigne après la fermeture de l'Hôtel du Golf de Crans-Montana

Un syndicat s'indigne après la fermeture de l'Hôtel du Golf de Crans-Montana

Janine Enderli

A la suite de la fermeture du Grand Hôtel du Golf & Palace à Crans-Montana, le syndicat SCIV a pris la parole. Dans un communiqué, les représentants des travailleurs tiennent des propos clairs et dénoncent le non-respect de la réglementation.

«Le syndicat condamne avec la plus grande fermeté la situation qui a conduit à la fermeture de l'établissement, conséquence directe du non-respect persistant par les propriétaires de la réglementation et des décisions des autorités compétentes», peut-on lire. «Ils sont brutalement mis devant le fait accompli et se voient confrontés à une possible perte de revenus, à une précarité professionnelle et à une profonde incertitude quant à leur avenir». Une telle situation est «inacceptable» dans un État de droit.

L'hôtel s'est excusé

Jeudi, l'hôtel du golf a été fermé à la surprise générale. Les clients ont dû immédiatement quitter l'hôtel. La décision a été justifiée par des mesures de protection contre les incendies insuffisamment mises en œuvre. Le lendemain, l'hôtel s'est excusé et a indiqué que «les travaux importants réalisés ces derniers mois n'étaient pas suffisants pour éviter une telle décision». Pour ce faire, le Golf Hotel avait fait appel à une entreprise spécialisée dans les questions de sécurité, a-t-on précisé.

Pendant ce temps, le syndicat SCIV a annoncé qu'il resterait vigilant afin que les responsabilités soient clarifiées.