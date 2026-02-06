La commune de Crans-Montana a ordonné la fermeture immédiate du Grand Hôtel du Golf. L'établissement 5 étoiles, qui n'a pas respecté les normes anti-incendie, présente ses excuses.

Robin Wegmüller

Jeudi, la commune de Crans-Montana (VS) a pris des mesures strictes contre le Grand Hôtel du Golf & Palace. Elle ferme l'établissement 5 étoiles avec effet immédiat. La raison officielle: des manquements dans l'application des prescriptions de protection incendie. Lorsque Blick est arrivé sur place le soir-même, un dernier client faisait encore ses valises. Un jour après l'extinction des lumières dans l'hôtel de luxe, l'établissement s'exprime dans un communiqué.

«Le Grand Hôtel du Golf et Palace de Crans-Montana annonce sa fermeture provisoire dès le jeudi 5 février 2026 à 18h00, fondée sur une décision de la commune de Crans-Montana du même jour», peut-on y lire. L'hôtel évoque ensuite les prescriptions de la commune en matière de sécurité incendie: «Les importants travaux réalisés ces derniers mois n'ont pas suffi à éviter une telle décision».

Pour ce faire, le palace avait fait appel à une entreprise spécialisée dans les questions de sécurité. De plus, l'hôtel souligne que l'obligation «d’une mise en œuvre de toutes les mesures requises à brève échéance n’auront pas suffi à éviter une telle décision, rendue dans le contexte actuel bien connu de tout un chacun.» En d'autres termes, l'hôtel se plaint du manque de temps accordé pour se conformer aux demandes de la commune.

«La direction et l'équipe de l'hôtel mettent tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives pour la clientèle», poursuit le communiqué. Les ressources sont mobilisées pour que l'hôtel puisse rouvrir rapidement. «La direction présente toutes ses excuses pour les désagréments causés par cette décision qu’elle aurait évidemment souhaité pouvoir éviter et fera face à toutes ses obligations en lien avec cette situation regrettable», conclut l'établissement 5 étoiles.

Des rappels non pris en compte

Un communiqué de la commune de Crans-Montana explique pourquoi cette fermeture fulgurante a eu lieu: «L'été dernier, plus précisément le 4 août, un contrôle périodique effectué par la commune de Crans-Montana a révélé plusieurs manquements dans le domaine des mesures préventives de protection contre les incendies», annonce la commune. Malgré des appels répétés à remédier à ces défauts, les améliorations demandées n'auraient pas été réalisées.

«Le 16 décembre 2025, un dernier délai a été fixé au 15 janvier 2026 – mais sans succès», poursuit le communiqué. Sur recommandation de son responsable de la sécurité, la commune de Crans-Montana a finalement décidé de prendre un arrêté de fermeture provisoire de l'hôtel.

Aucun lien avec le 1er janvier

La commune souligne par ailleurs qu'il n'existe aucun lien avec l'incendie du Nouvel An au bar Le Constellation. «Le Nouvelliste» cite le président de la commune Nicolas Féraud: «Contrairement à ce que certains pourraient penser, ça n’a rien à voir avec ce qui s’est passé le premier janvier». Le président de la commune assure que la même décision aurait été prise sans les événements tragiques du Nouvel An.

Contacté par Blick, Nicolas Féraud précise que «les manquements à la conformité ont été signalé à l'établissement concerné. Le Conseil communal a pris sa décision sur les préavis motivés du SSP et de l'OCF qui recommandaient la fermeture avec effet immédiat de cet établissement.»