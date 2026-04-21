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Drame de Crans-Montana
Après l'épisode des factures erronées, l'Hôpital du Valais veut rassurer

Les familles italiennes des victimes de l'incendie de Crans-Montana ont été choquées par des factures élevées. Le Valais assure qu'aucun coût ne sera à leur charge, conformément aux accords bilatéraux.
Publié: il y a 11 minutes
Certaines victimes de Crans-Montana ont reçu des factures.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'hôpital du Valais a envoyé la semaine dernière à trois familles italiennes une copie de la facture concernant l'hospitalisation de trois blessés à la suite du drame de Crans-Montana. Ces montants ont été un choc pour les intéressés. Le Canton, lui, calme le jeu: les factures ne sont pas à la charge des familles.

Ces factures, concernant trois des 115 blessés dans l'incendie du bar «Le Constellation», se montent entre 17'000 et 66'800 francs pour des prestations fournies par l'entité hospitalière valaisanne, durant quelques heures, le 1er janvier dernier. Ces trois victimes avaient ensuite été transférées dans le centre italien réservé aux grands brûlés du Niguardia à Milan.

«Les soins dispensés à l’hôpital du Valais ne sont pas à la charge des familles», a rappelé le Service valaisan de la santé, mardi à Keystone-ATS, faisant écho à une précédente information de l'agence de presse italienne ANSA. «Les familles ont été informées par courrier, fin février-début mars, de la procédure à suivre en cas de réception de factures médicales non payables par les familles.»

Déterminer quelle assurance

Concrètement, les trois factures elles-mêmes ont été transmises à l'institution commune LAMal (structure en Suisse qui gère les frais médicaux au niveau international), afin de déterminer avec les assurances italiennes (et/ou la structure de liaison internationale italienne), quelle assurance prend en charge quelle prestation.

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Si un solde demeure, les centres de consultation d’aide aux victimes LAVI le prendront en charge. «Mais dans tous les cas, les familles n’ont pas de factures médicales à payer», confirme l'Etat du Valais, afin d'éviter une nouvelle incompréhension entre l'Italie et la Suisse dans le cadre du drame du 1er jour de l'an.

Tarif conforme aux conventions

«Toutes les factures en lien avec le drame de Crans-Montana ont été transmises aux assureurs des patients, pour les résidents suisses, et à l'institution commune LAMal, pour les patients européens, conformément aux accords bilatéraux», confirme l'Hôpital du Valais (HVS), interrogé par Keystone-ATS. «Elles ont été établies au tarif prévu par les conventions de structure tarifaire.»

Et le HVS de préciser: «comme toutes les factures émises au nom des assurances en Suisse, une copie a été adressée pour information aux patients, conformément aux dispositions prévues par la LAMal (loi sur l'assurance maladie).»

Ambassadeur reçu en Valais

Afin d'encore une fois expliquer la situation, le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard, s'est entretenu par téléphone, lundi soir, avec l'ambassadeur italien en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Les deux hommes ont prévu de se rencontrer, vendredi en Valais, pour faire le point sur le dossier et dissiper certaines incompréhensions, notamment due à l'envoi desdits documents par l'Hôpital du Valais.

Sur les réseaux sociaux, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, dit avoir demandé à son ambassadeur à Berne «de rester vigilant sur ce thème. Il serait écoeurant que ce genre de coûts doive être pris en charge par les familles ou l'Italie.»

Préfinancement de l'Etat du Valais

Par ailleurs, la Confédération a mandaté l'Etat du Valais pour distribuer l'aide de 50'000 francs décidée par les Chambres fédérales. Cette manne est prévue pour les personnes décédées ou hospitalisées, dans la nuit du réveillon à Crans-Montana. «Les frais sont préfinancés par le canton, puis remboursés par la Confédération», a précisé l'Etat du Valais, interrogé par Keystone-ATS.

Contacts en cours

Cette stratégie ne doit rien au hasard, le canton du Valais ayant déjà effectué la même démarche auprès des victimes et de leurs familles, pour un montant de 10'000 francs qu'il a lui-même alloué.

«Les démarches de contact des victimes et des proches ont débuté cette semaine», confirme l'Etat du Valais. «Tous les ayants droit seront contactés pour les aspects administratifs, notamment pour obtenir leur accord pour le versement et afin de savoir en faveur de qui ira ce montant. Dès réception de ces informations, les décisions d’octroi pourront être rendues.»

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