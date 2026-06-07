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«Je me sens utile»
Vassilis Venizelos se représentera au Conseil d'Etat vaudois en 2027

Le conseiller d’Etat vaudois Vassilis Venizelos se représentera aux élections de 2027. Il cite des avancées en énergie et environnement, mais déplore les lacunes sur la biodiversité, qu’il qualifie d’«enjeu majeur».
Publié: il y a 14 minutes
Pour Vassilis Venizelos, la biodiversité reste un point de frustration.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller d’Etat vaudois Vassilis Venizelos a annoncé au «Matin Dimanche» qu’il se représentera lors des élections du printemps 2027.

Le Vert affirme que cette décision n’est ni automatique ni motivée par l’attachement au pouvoir: «Si je me représente, c’est parce que je me sens utile. Et ce sentiment ne vient pas d’une perception abstraite de la fonction, mais du terrain.» Il met en avant une méthode fondée sur l’efficacité, le pragmatisme et le dialogue, qu’il estime indispensable à l'action exécutive.

Selon lui, les avancées réalisées dans les domaines de l’énergie, de la protection de l’environnement ou encore de la lutte contre les violences domestiques démontrent la capacité d’agir de son exécutif.

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La biodiversité reste toutefois un point de frustration: «J’ai le sentiment que la biodiversité demeure trop souvent une variable d’ajustement, alors que c’est un enjeu majeur», insiste-t-il auprès du journal. Enfin, face aux tensions politiques de la législature, il insiste sur la nécessité de garder le cap et de privilégier l’action concrète.

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