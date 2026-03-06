DE
Rénovations à Lonay
Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

La prison pour femmes de Lonay (VD) adapte ses infrastructures. En travaux depuis 2021, elle ouvrira cet été un espace mère-enfant et un parloir intime, avant une unité psychiatrique prévue pour 2027.
Publié: 13:05 heures
1/2
La prison pour femmes de Lonay (VD), en travaux depuis 2021, adapte peu à peu ses espaces.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Vaud a présenté vendredi une série de mesures visant à mieux répondre aux besoins des détenues. Seul établissement du type en Suisse latine, la prison pour femmes de Lonay (VD), en travaux depuis 2021, adapte peu à peu ses espaces. Le secteur mère-enfant sera à nouveau disponible cet été. Au même moment sera être mis en service un parloir intime. La réalisation de l'unité psychiatrique, elle, devrait démarrer en 2027.

Le chantier qui occupe les autorités cantonales est dense. Et le contexte particulier, a admis le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos, vendredi lors d'une visite de presse. Renforcer les structures et mesures existantes tout en maintenant l'activité carcérale relève d'une «prouesse» et d'un «défi important».

La prison de la Tuilière, qui n'accueille que des femmes depuis 2021, reçoit des personnes aux «parcours particuliers, parfois cabossés», a rappelé le ministre. Il s'agit, pour le canton, de mieux s'adapter à leurs besoins, notamment en matière de santé psychique ou de liens familiaux.

