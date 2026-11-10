La justice zurichoise a acquitté Saïda Keller-Messahli de diffamation après ses propos liant l’UVAM à des organisations islamistes. Le jugement peut encore faire l’objet d’un appel.

Saïda Keller-Messahli acquittée une nouvelle fois par la justice

Saïda Keller-Messahli acquittée une nouvelle fois par la justice

ATS Agence télégraphique suisse

La justice zurichoise a acquitté de diffamation la présidente du Forum pour un islam progressiste, Saïda Keller-Messahli. Dans le «Matin Dimanche», l'accusée avait dénoncé un lien entre l'Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) et des organisations islamistes.

Dans son jugement rendu à l'issue du procès qui s'est déroulé mardi, le Tribunal de district de Zurich a donné raison à la défense. Le Ministère public avait demandé, en vain, une condamnation pour diffamation.

Un appel encore possible

Pour la Cour, il est possible que les propos de Saïda Keller-Messahli, interviewée par le journal dominical romand en 2024, aient pu atteindre l'UVAM dans son honneur. Cependant, un représentant de l'organisation vaudoise a pu contester dans la même édition qu'une personne soupçonnée d'avoir été membre du parti islamiste radical algérien FIS, faisait partie de la direction de l'UVAM, comme la prévenue le prétendait.

De plus, ce représentant n'a pas nié que la personne en question siégeait dans le conseil de l'imam, une instance de l'UVAM. «On ne pouvait pas livrer une meilleure preuve d'innocence (de l'accusée)», a souligné le président du tribunal en rendant le jugement.

Le jugement n'est pas encore entré en force. Il peut faire l'objet d'un appel dans les 30 jours.