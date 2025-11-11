La restauratrice accusée d'incendie par négligence au restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets (VD) a été acquittée. La justice a estimé qu'elle n'avait pas manqué à ses devoirs de prudence en ne consultant pas le mode d'emploi de dix nouveaux réchauds à fondue.

Incendie à Glacier 3000: la restauratrice du Botta est acquittée

Situé à l'arrivée du téléphérique de Glacier 3000, le restaurant Botta a été largement détruit durant la nuit du 18 au 19 septembre 2022 (archives). Photo: LAURENT GILLIERON

La restauratrice poursuivie pour incendie par négligence après le sinistre du restaurant Botta à Glacier 3000, aux Diablerets (VD), a été acquittée. Le tribunal a jugé qu’elle n’avait pas manqué à ses devoirs de prudence, estimant qu’elle n’était pas tenue de consulter le mode d’emploi des dix nouveaux réchauds à fondue mis en service avant l’incendie.

Le Ministère public avait requis 30 jours-amendes à 50 francs avec sursis. Il estimait que l'accusée n'avait pas dûment formé son personnel à la manipulation des nouveaux réchauds, et qu'en conséquence, un employé avait empilé un réchaud doté d'un réservoir en plastique sur un autre réchaud non éteint, causant ainsi le sinistre. Pourtant, la lecture du mode d'emploi, mettant en garde contre ce risque, aurait permis d'éviter la catastrophe.

Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey n'a pas toutefois pas retenu ces arguments, mardi lors de la lecture du verdict. Le procureur va déposer une annonce d'appel. L'incendie s'était déclaré dans la nuit du 18 au 19 septembre 2022. Il avait ravagé le self-service du 3e étage, le restaurant du 4e et la machinerie des ascenseurs.