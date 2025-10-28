Au menu de ce mardi 28 octobre: un réchaud à fondue cataclysmique, des experts peu confiants sur l'accord de Paris, les militants anti-WEF dans la tourmente, une Suisse qui peine à appliquer la Convention d’Istanbul et un match décisif pour le FC Sion.

Un réchaud à fondue mal éteint aurait provoqué l'impressionnant incendie au Glacier 3000 en 2022. Photo: keystone-sda.ch

Quelles sont les infos à ne pas manquer en Suisse ce 28 octobre? Blick, Avec l'appui de l’ATS, vous a préparé un tour d’horizon des nouvelles du jour. Allons voir ça!

1 Le sommet du Glacier 3000 ravagé par un réchaud à fondue

Un réchaud à fondue serait à l'origine de l'incendie qui a ravagé le bâtiment emblématique de la station de ski de Glacier 3000, au-dessus des Diablerets (VD) le 19 septembre 2022, rapportent «Le Temps» et «24 heures». Alors qu'il n'était pas éteint, l'appareil aurait été empilé sur une table adossée au mur de la cuisine, selon l'acte d'accusation. Son réservoir en plastique se serait enflammé et le feu se serait propagé aux autres réchauds et aux matériaux combustibles situés à proximité. La responsable de la restauration du site est accusée d'incendie par négligence. Un nouveau bâtiment, imaginé par l'architecte suisse Mario Botta, qui avait déjà contribué au projet initial en 2000, a été construit sur le site et inauguré en novembre 2014.

2 Les experts suisses jugent l'objectif climatique de Paris irréaliste

L'écrasante majorité des chercheurs suisses spécialistes du climat jugent l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré hors d'atteinte, révèlent ce mardi «La Liberté» et «Le Courrier», reprenant une enquête de Swissinfo qui a interrogé plus de 80 experts. Ils tablent en moyenne sur une hausse des températures de 2,5 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. Deux tiers des chercheurs estiment en outre que la crise climatique progresse plus vite qu'ils ne l'avaient prévu il y a dix ans. Quant à la volonté des responsables politiques d'agir, six climatologues sur dix se disent aujourd'hui plus pessimistes qu'il y a dix ans.

3 Vague d'amendes après les manifestations anti-WEF

Le ministère public des Grisons a prononcé 24 ordonnances pénales en lien avec les manifestations anti-Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR) cette année, relate mardi la Südostschweiz. Elles concernent des participants à la randonnée hivernale organisée par le groupe «Strike WEF», qui avaient bloqué une route à Davos en janvier. Les accusations vont de la contrainte à la perturbation des transports publics, en passant par la violation du code de la route et la désobéissance à la police. Les amendes s'élèvent à plusieurs centaines de francs. Les ordonnances pénales ne sont pas encore définitives.

4 La Suisse encore à la traîne dans la lutte contre les violences de genre

Le réseau d'ONG Convention d'Istanbul publie ce mardi son rapport sur les violences basées sur le genre en Suisse. Huit ans après la ratification de la convention par la Suisse, la protection contre ces violences demeure insuffisante, malgré certains progrès ponctuels, selon les ONG, qui évaluent leur mise en œuvre par les autorités helvétiques à 3.

5 En Super League, Le FC Sion veut se relancer face à St-Gall

Deux matches de la 11e journée de Super League de football sont programmés mardi soir dès 20h30. Battu 1-0 au stade de Tourbillon par Thoune samedi, le FC Sion va se frotter à St-Gall, qui reste sur un succès 5-0 face à Grasshopper et pointe au 2e rang du classement. La seconde rencontre de cette soirée est un choc des extrêmes: Thoune, premier du classement, accueille la lanterne rouge Winterthour, en quête d'un premier succès cette saison.