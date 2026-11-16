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Sans impact médical
Une importante panne informatique a paralysé les HUG ce lundi matin

Pendant près de trois quarts d’heure lundi, les HUG ont tourné au ralenti: le dossier patient intégré était touché et les urgences ont refusé des cas non vitaux. La panne est réglée, sans impact médical selon l’hôpital.
Publié: il y a 5 minutes
Un problème technique a touché les serveurs des HUG et le dossier patient. Ce n’est pas une cyberattaque.
Photo: keystone-sda.ch
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont été perturbés par une panne informatique ce lundi matin. Selon Léman Bleu, un problème technique a touché les serveurs de l’hôpital, notamment le dossier patient intégré (DPI), qui regroupe les informations médicales des patients.

La panne a duré entre 30 et 45 minutes, selon la communication des HUG relayée par la chaîne locale genevoise. Pendant ce temps, les urgences ont dû refuser les patients dont le pronostic vital n’était pas engagé. L’application Concerto, destinée aux patients, a aussi connu des ralentissements, écrivent nos confères.

Il ne s’agit pas d’une attaque informatique, a précisé Benoit Carpentier, du service de presse, cité par Léman Bleu. L’hôpital assure que la panne n’a eu aucune conséquence médicale, y compris sur les opérations. Le problème est désormais réglé et l’hôpital fonctionne de nouveau normalement.

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