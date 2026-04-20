DE
FR

Des premiers résultats très encourageants
Cette équipe des HUG lutte contre le crack directement dans la rue

Depuis 2023, le projet RUE des HUG à Genève aide 300 usagers de crack grâce à des soins et un accompagnement social dans la rue. Plus de la moitié d'entre eux ont réduit ou cessé leur consommation.
Publié: il y a 18 minutes
1/2
Arrivé en 2021, le crack a profondément marqué certains quartiers de Genève.
Photo: DR
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

A Genève, le projet RUE des HUG propose depuis la fin 2023 des soins aux consommateurs de crack en se rendant directement auprès d'eux dans la rue. La «Tribune de Genève» s'est intéressée de plus près à ce dispositif qui a déjà permis à près de 300 usagers d’entrer dans un parcours de soins.

Arrivée en 2021, cette drogue très addictive a profondément marqué certains quartiers de la Cité de Calvin, notamment celui des Grottes, avec son lot de violences et un sentiment d'insécurité grandissant. Face des consommateurs souvent marginalisés et difficiles à atteindre, les équipes médico-sociales ont donc choisi d’«aller vers» les usagers. Médecins, infirmiers, travailleurs sociaux et pairs aidants – à l'image de José Bonvin, ancien toxicomane abstinent depuis plus de 20 ans – mènent des maraudes quotidiennes pour offrir soins, matériel de réduction des risques et accompagnement social.

Soins, stabilisation, réduction

L’absence de traitement de substitution à la cocaïne, composante essentielle du crack, complique la prise en charge, souligne Boris Baldo, infirmier pour le projet, dans les colonnes du quotidien genevois. L’objectif est donc de faciliter l'accès aux soins et d'œuvrer à stabiliser les situations en favorisant l'accès au logement, une démarche rendue très compliquée par les contraintes administratives.

A lire aussi
Vente contrôlée de coke? Deux experts décryptent les enjeux pour Lausanne
Sur prescription ou en magasin
Vente contrôlée de coke à Lausanne? Deux experts décryptent les enjeux
«Sans crack, j'ai du mal à suivre le rythme de la vie»
Reportage
Dans l'enfer de la toxicomanie
«Sans crack, j'ai du mal à suivre le rythme de la vie»

Pour ce qui est de la dépendance, le projet RUE ne mise pas directement sur un arrêt total de la consommation, l'addiction étant souvent le fruit d'un mal-être plus profond. Dans un premier temps, c'est donc un travail sur celui-ci ainsi qu'une réduction de la prise de substance qui sont recherchés. A ce titre, des activités comme la boxe ou l’équithérapie sont proposées pour aider à reprendre confiance et à espacer la prise de substance.

Des tendances encourageantes

Selon des premiers résultats, 61% des participants au projet RUE sont restés dans le circuit de soins. Plus de la moitié d'entre eux (57%) ont réduit ou cessé leur consommation.

Pour Tiphaine Robet, médecin responsable du projet, et Juliana Santos-Cruz, infirmière spécialisée en soins d'urgence, les personnes les plus précaires ne peuvent être atteintes sans ce type de modèle. Toutes deux appellent à ce titre à un renforcement des moyens, notamment en matière d’hébergement d’urgence et d’accompagnement social.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus