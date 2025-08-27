DE
FR

Le tout, en silence
Une marche blanche rend hommage aux victimes du triple homicide de Corcelles (NE)

Ce mercredi après-midi, un cortège silencieux a rendu hommage aux victimes du triple homicide de Corcelles (NE). Vêtus de blanc et porteurs de roses et ballons, les participants se sont finalement recueillis devant le domicile familial, lieu du drame.
Publié: il y a 49 minutes
Partager
Écouter
Le 19 août dernier, la police a retrouvé les corps d'une femme et de ses deux filles.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Ce mercredi, une centaine de personnes ont participé à une marche blanche silencieuse à Corcelles (NE) en mémoire des victimes du triple homicide survenu la semaine dernière. L'auteur présumé est accusé de l'assassinat de son épouse ainsi que de ses deux filles.

A lire aussi
Le prévenu du féminicide à Corcelles reconnaît sa responsabilité
Procédure pour assassinat
Le prévenu du féminicide à Corcelles reconnaît sa responsabilité
Pourquoi la Suisse échoue-t-elle à protéger les femmes?
22 féminicides depuis janvier
Pourquoi la Suisse échoue-t-elle à protéger les femmes?

Le cortège est parti en début d'après-midi de la cour du collège des Safrières, à Cormondrèche, avant de faire le tour des localités. Il est ensuite arrivé devant la maison de la famille à Corcelles où le drame du 19 août s'est produit. Beaucoup d'enfants comptaient parmi les participants.

Ces derniers étaient munis de ballons blancs, de roses blanches ainsi que de photos des victimes, notamment des deux filles de 10 et 3 ans et demi. Un lâcher de ballons a également eu lieu devant l'immeuble. Les organisateurs avaient demandé aux participants de se vêtir de blanc et de venir «dans un esprit de paix et de recueillement».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus