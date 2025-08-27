Publié: il y a 49 minutes

Ce mercredi après-midi, un cortège silencieux a rendu hommage aux victimes du triple homicide de Corcelles (NE). Vêtus de blanc et porteurs de roses et ballons, les participants se sont finalement recueillis devant le domicile familial, lieu du drame.

Une marche blanche rend hommage aux victimes du triple homicide de Corcelles (NE)

Le 19 août dernier, la police a retrouvé les corps d'une femme et de ses deux filles. Photo: keystone-sda.ch

Ce mercredi, une centaine de personnes ont participé à une marche blanche silencieuse à Corcelles (NE) en mémoire des victimes du triple homicide survenu la semaine dernière. L'auteur présumé est accusé de l'assassinat de son épouse ainsi que de ses deux filles.

Le cortège est parti en début d'après-midi de la cour du collège des Safrières, à Cormondrèche, avant de faire le tour des localités. Il est ensuite arrivé devant la maison de la famille à Corcelles où le drame du 19 août s'est produit. Beaucoup d'enfants comptaient parmi les participants.

Ces derniers étaient munis de ballons blancs, de roses blanches ainsi que de photos des victimes, notamment des deux filles de 10 et 3 ans et demi. Un lâcher de ballons a également eu lieu devant l'immeuble. Les organisateurs avaient demandé aux participants de se vêtir de blanc et de venir «dans un esprit de paix et de recueillement».