La Ville de Genève renforce son soutien aux sans-abris avec 548 places ouvertes toute l'année. En 2027, l'offre grimpera à 584 lits pour un coût de 27 millions de francs.

Genève atteint un record de 548 places annuelles pour les sans-abri

Genève atteint un record de 548 places annuelles pour les sans-abri

En bref Le dispositif intercommunal d'hébergement d'urgence à Genève atteint un record avec 548 places ouvertes toute l'année. La Ville de Genève ajoutera 80 places supplémentaires en période de grand froid, activable entre mi-novembre et mi-avril.

Le coût de ce dispositif, qui sera étendu à tout le canton avec 584 lits disponibles dès l'été 2027, atteindra 27 millions CHF cette année-là. En 2016, seulement 40 places étaient ouvertes toute l'année.

Les admissions sont coordonnées via une centrale d'hébergement accessible au 0800 22 22 10. Des tournées nocturnes, assurées par le Service social et la protection civile, sont intensifiées lors du plan grand froid.

Le dispositif intercommunal d'hébergement d'urgence genevois compte désormais 548 places ouvertes toute l'année, un record. Comme par le passé, la Ville de Genève ouvrira 80 places supplémentaires lors du déclenchement du plan grand froid.

En septembre, 45 places d'hébergement d'urgence pour les hommes ont été ouvertes à Lancy. Elles sont gérées par l'association La Virgule, qui sera aussi en charge de quatorze lits pour les femmes dès janvier et de 19 places pour les femmes et enfants à partir de l'été 2027. S'y ajouteront trois nouvelles places dans un lieu pour les femmes et enfants en Ville de Genève, pour un total de 584 lits disponibles à l'année.

Avec le déplacement en janvier à Vernier de 80 places actuellement en Ville de Genève, le dispositif intercommunal s'étendra sur tout le territoire cantonal. Son coût sera de 27 millions de francs en 2027, ont indiqué mercredi la Ville de Genève et l'Association genevoise des communes.

En 2016, le dispositif comptait 40 places ouvertes toute l'année et 200, uniquement en hiver. L'adoption de la loi sur l'aide aux personnes sans abri en 2021, puis l'entrée en vigueur de l'accord entre les communes genevoises en 2023 ont permis de pérenniser et de renforcer cette offre gratuite pour ses bénéficiaires. Des associations gèrent certains lieux pour les villes.

Abri supplémentaire

La Ville de Genève finance de son côté l'abri de la protection civile de 80 places du quartier de Champel lors du déclenchement du plan grand froid. Celui-ci peut être activé entre la mi-novembre et la mi-avril, en fonction des prévisions météorologiques.

De novembre à fin avril, les équipes du Service social de la Ville de Genève effectuent chaque soir une tournée nocturne auprès des personnes sans abri, en complément des tournées diurnes réalisées toute l'année. Lorsque le plan grand froid est activé, la protection civile de la Ville de Genève assure le doublement des tournées nocturnes et gère l'abri de Champel dès la quatrième nuit.

Les admissions dans les structures d'accueil se font par l'intermédiaire de la centrale d'hébergement d'urgence au numéro gratuit 0800 22 22 10. Ce numéro peut aussi être utilisé par toute personne qui veut signaler la présence d'une personne sans abri nécessitant de l'aide. En cas d'urgence vitale, il faut appeler le 144.