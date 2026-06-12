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Terrible accident
Un jeune de 26 ans tué en traversant la route à Genève

Un terrible accident s'est produit jeudi soir à un carrefour sur la route de Vessy dans le canton de Genève. La collision a coûté la vie à un jeune homme de 26 ans.
Publié: il y a 32 minutes
Un piéton a été mortellement fauché par un automobiliste dans le canton de Genève. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

La route a fait une nouvelle victime à Genève. Un accident a provoqué la mort d'un piéton ce jeudi 11 juin 2026, peu après 22h, indique un communiqué de la police cantonale.

Un automobiliste né en 2008 circulait sur la route de Vessy, en direction de la route de Veyrier, lorsqu'un violent impact est survenu à l’intersection avec le chemin du Pacage. Le conducteur a percuté de plein fouet un piéton né en 2000, qui traversait la chaussée.

Projetée au sol sous la violence du choc, la jeune victime est décédée sur les lieux de l’accident, malgré l’intervention rapide des services de secours. Une enquête a été ouverte. Elle est menée par la Brigade routière et accidents (BRA), sous la direction directe du Ministère public genevois. Il s'agit du deuxième décès enregistré sur les routes genevoises depuis le début de l’année 2026.

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