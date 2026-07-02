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Un état psychique instable
Suspecté d'avoir tué son père en le faisant tomber à Genève

Un homme de 36 ans est soupçonné d’avoir causé la chute mortelle de son père de 81 ans le 14 juin à Puplinge (GE). La victime, grièvement blessée, est décédée trois jours plus tard à Genève.
Publié: 09:50 heures
Un homme de 36 ans est détenu pour le meurtre de son père de 81 ans à Puplinge. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 36 est prévenu de meurtre pour avoir fait tomber son père dans les escaliers de son immeuble à Puplinge (GE). Agée de 81 ans, la victime est décédée trois jours plus tard aux Hôpitaux universitaires de Genève des suites de ses blessures, notamment à la tête.

«Le 14 juin, vers 20h20, la centrale d'alarme de la police a été contactée par des parents s'inquiétant de l'état de décompensation psychique dans lequel se trouvait leur fils», a indiqué jeudi le Ministère public et comme l'a révélé la Tribune de Genève. A leur arrivée, les policiers ont découvert l'octogénaire inconscient au pied d'un escalier.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme de 36 ans «aurait à tout le moins provoqué la chute de la victime», précise le Ministère public, qui rappelle qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Il est en détention provisoire.

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