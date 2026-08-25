A Genève, le Ministère public a requis mardi la prison à vie, assortie d'une mesure d'internement ordinaire, à l'encontre d'un homme accusé d'avoir assassiné sa compagne en mars 2023. La victime était morte des suites d'une violente sodomie.
Cet homme a agi pour humilier, salir et faire souffrir, a déclaré la procureure Lorena Henry devant le Tribunal criminel. «Son but était de souiller et d'infliger l'humiliation ultime en profanant une partie de son corps qu'elle lui avait toujours refusée», selon la représentante du Ministère public, qui a décrit un «acte de barbarie» de la part d'un homme «sans scrupule».
Dans son réquisitoire, la procureure a relevé les contradictions du prévenu, dont le comportement calme «cache une nature sombre et cruelle». Elle a cité les nombreux témoignages qui font état de la volonté du quadragénaire de tuer sa compagne âgée alors de 41 ans et avec laquelle il entretenait une relation toxique depuis près de cinq ans.
Hémorragie massive
Alors que le prévenu a affirmé lundi au premier jour de son procès n'avoir rien introduit dans l'anus de la victime, cette dernière s'est vidée de son sang et a agonisé entre cinq et quinze minutes, a rappelé la procureure. Elle a cité le rapport d'autopsie, qui détaille les multiples lésions de la victime.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
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0840 11 01 10
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021 620 76 76
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- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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Les blessures, qui ont provoqué une hémorragie massive, sont visibles jusqu'à une profondeur de 42 centimètres dans le côlon. La procureure a sorti son mètre pour accompagner son propos.
L'accusé a tenté d'effacer les preuves
Pour le ministère public, il est impossible d'imaginer que le décès soit survenu après un jeu sexuel qui a mal tourné. Avec de telles lésions, il n'y a pas de place pour la négligence. L'homme a agi au contraire «avec conscience et volonté de tuer». Selon les experts, la pénétration a été effectuée avec la main, paume ouverte ou poing fermé, ou avec un objet contondant.
Les preuves sont accablantes, selon la procureure. Des prélèvements effectués sur le poignet gauche du prévenu et sur une bouteille de 1,5 litre ont révélé des matières fécales qui correspondent au microbiote de la victime. Le comportement du prévenu après la sodomie l'accable aussi: il a nettoyé le sang dans l'appartement du couple où s'est déroulé le huis clos, dans le but d'effacer les preuves.
Déjà condamné à plusieurs reprises
Et de trouver des «mobiles à la pelle» pour cet individu qui a déjà de nombreuses condamnations pour violences sexuelles et viol à son actif, dès son adolescence. Il lui reprochait ses infidélités, se sentait humilié et n'osait pas lui dire qu'il voulait la quitter. Pour rappel, l'affaire se passe sur fond de disputes virulentes, de jalousie, de différends financiers et de consommation d'alcool.
La procureure justifie la mesure d'internement ordinaire par le risque de récidive élevé à modéré et le peu de chances de réussite d'un suivi en raison notamment des faibles capacités intellectuelles du prévenu. Aucun traitement, aucune peine, aucun jugement n'ont eu d'effet jusqu'à présent, selon la procureure.
L'avocat de la famille de la victime, Robert Assaël, a dépeint un individu «manipulateur et menteur». Comment a-t-il pu dire qu'il pensait que le sang de sa victime venait de ses règles?», s'interroge Me Assaël. Et de rappeler l'obsession du prévenu pour la sodomie, comme l'atteste son historique de recherche sur internet. Le procès se poursuit mardi après-midi avec la plaidoirie de la défense.
- Police: 117
- Violencequefaire (anonyme et gratuit, réponse dans les 3 jours)
Centres d’aide aux victimes LAVI
Et pour les jeunes:
- Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
- Pro Juventute (24/7): 147
- Patouche: 0800 800 140
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