Les Ukrainiens réussissent une intégration record à Genève

Le taux d’insertion des titulaires de permis S à Genève est passé de 14,3 % en janvier 2025 à 17,7 % en novembre. Un succès pour le plan cantonal visant à intégrer les Ukrainiens sur un marché du travail en tension.

ATS Agence télégraphique suisse

Le plan genevois pour l'intégration professionnelle des titulaires de permis S porte ses fruits. Le taux d'insertion au marché du travail est passé de 14,3% en janvier 2025 à 17,7% à fin novembre. Il reste toutefois inférieur à l'objectif de 40% fixé par le Conseil fédéral.

Cette progression témoigne d’une dynamique encourageante, ont salué mardi les départements de l’économie, de l’emploi et de l’énergie (DEE) et de la cohésion sociale (DCS), la Fédération des entreprises romande Genève (FER Genève) et le Groupement des entreprises multinationales (GEM) à l'issue d'un événement réunissant plus de 150 représentants d'employeurs des secteurs privé et public.

Et de relever que le plan cantonal pour l'intégration des permis S, dont les titulaires sont actuellement quasi exclusivement originaires d'Ukraine, lancé à l'été 2024 par l'Etat de Genève et l'Hospice général, a déployé pleinement ses effets en 2025. A fin novembre, 441 permis S avaient ainsi trouvé un emploi dans le canton.

«Plus-value concrète»

La mobilisation collective doit toutefois se poursuivre, relèvent les partenaires privés et publics. «L'intégration des réfugiés représente une plus-value concrète pour nos entreprises qui sont confrontées à une grave pénurie de main-d'oeuvre. Il serait dommage de s'en priver», relève François Rohrbach, président du GEM, cité dans le communiqué.

Cet événement a eu lieu un an après la venue du conseiller fédéral Beat Jans à Genève. Invité par le Conseil d'Etat genevois et devant un parterre de 250 employeurs locaux, le chef du Département fédéral de justice et police avait encouragé autorités et milieux économiques cantonaux à se mobiliser pour intégrer les Ukrainiens au marché du travail.