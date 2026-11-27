Quatre ans après la mort de deux personnes dans l’Arve, les proches du coureur décédé ont accepté un accord d’indemnisation avec les SIG et retiré leur plainte. La famille de la jeune femme, elle, entend poursuivre le combat judiciaire.

Drame de Vessy: les SIG indemnisent une famille, l’autre refuse

Drame de Vessy: les SIG indemnisent une famille, l’autre refuse

Solène Monney Journaliste Blick

Quatre ans après le drame de Vessy (GE), qui a coûté la vie à deux personnes dans l’Arve, l’une des familles endeuillées se retire de la procédure judiciaire. Selon la «Tribune de Genève» et Léman Bleu, les proches de l’homme décédé ont accepté un accord d’indemnisation proposé par les Services industriels de Genève (SIG) et retiré leur plainte.

Pour rappel, le 1er septembre 2022, une jeune femme de 28 ans avait perdu la vie alors qu’elle tentait de sauver son chien de la noyade. Un coureur de 43 ans, qui s’était jeté à l’eau pour lui venir en aide, avait également péri. Une défaillance électrique du système de répulsion des poissons, installé près du barrage hydroélectrique de Vessy, serait à l’origine du drame.

Les SIG sont poursuivis pour homicide par négligence. Trois de leurs collaborateurs ont également été mis en cause cet été. Tous sont présumés innocents.

La famille de la jeune femme poursuit le combat

Selon une source citée par le quotidien genevois, l’indemnisation versée à la famille du coureur se chiffrerait à plusieurs centaines de milliers de francs. De plus, les SIG devraient, pour la première fois, présenter des excuses aux familles. Les proches de la jeune femme, eux, refusent de retirer leur plainte.

«Quatre ans après, personne, pas même l’entreprise, n’admet une quelconque responsabilité», dénonce leur avocat, Me Patrick Hunziker, auprès de la «Tribune de Genève». La famille attend toujours une reconnaissance de culpabilité des SIG.

Une nouvelle audience d’instruction est prévue début décembre. Sollicités par le quotidien genevois, les SIG n’ont pas encore répondu.