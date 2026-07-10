Les fonctionnaires genevois prévoient une nouvelle grève du 10 au 18 août. Ils protestent contre les coupes budgétaires et le gel des salaires pour 2026.

Nouvelle grève de la fonction publique prévue à Genève en août

Nouvelle grève de la fonction publique prévue à Genève en août

ATS Agence télégraphique suisse

La fonction publique genevoise et le personnel du secteur subventionné sera à nouveau en grève à la rentrée. Un préavis pour la période du 10 au 18 août a été envoyé au Conseil d'Etat.

Il a été relayé «récemment», a affirmé à Keystone-ATS une membre du comité du Cartel intersyndical. Le principe d'une grève supplémentaire avait été avalisé en juin mais les dates n'étaient pas encore connues. Le mouvement sera largement porté par les enseignants.

Coupes annoncées

Des manifestations sont prévues les 17 et 18 août. En juin déjà, la fonction publique avait protesté contre les coupes budgétaires annoncées, notamment le blocage des annuités pour 2026 et le gel de l'indexation. Le personnel s'en prenait également aux pistes d'économies supplémentaires dans le rapport de l'ancien président de la Cour des comptes Stanislas Zuin.

Le Conseil d'Etat a reporté au moment de la présentation du budget 2026 en septembre ses annoncées sur les recommandations retenues. Il a déjà exclu plusieurs mesures et validé la participation de 20% des communes au financement des Transports publics genevois (TPG) qui était déjà prévu dans le plan quadriennal.