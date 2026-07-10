DE
FR

Contre les coupes
Nouvelle grève de la fonction publique prévue à Genève en août

Les fonctionnaires genevois prévoient une nouvelle grève du 10 au 18 août. Ils protestent contre les coupes budgétaires et le gel des salaires pour 2026.
Publié: il y a 7 minutes
Les fonctionnaires genevois prévoient une nouvelle grève du 10 au 18 août.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La fonction publique genevoise et le personnel du secteur subventionné sera à nouveau en grève à la rentrée. Un préavis pour la période du 10 au 18 août a été envoyé au Conseil d'Etat.

Il a été relayé «récemment», a affirmé à Keystone-ATS une membre du comité du Cartel intersyndical. Le principe d'une grève supplémentaire avait été avalisé en juin mais les dates n'étaient pas encore connues. Le mouvement sera largement porté par les enseignants.

Coupes annoncées

Des manifestations sont prévues les 17 et 18 août. En juin déjà, la fonction publique avait protesté contre les coupes budgétaires annoncées, notamment le blocage des annuités pour 2026 et le gel de l'indexation. Le personnel s'en prenait également aux pistes d'économies supplémentaires dans le rapport de l'ancien président de la Cour des comptes Stanislas Zuin.

A lire aussi
En grève, les fonctionnaires genevois protestent contre les coupes
900 manifestants dans la rue
Les fonctionnaires genevois font la grève face aux coupes
Le Cartel intersyndical annonce trois jours de grève à Genève
Coupes budgétaires
Le Cartel intersyndical annonce trois jours de grève à Genève

Le Conseil d'Etat a reporté au moment de la présentation du budget 2026 en septembre ses annoncées sur les recommandations retenues. Il a déjà exclu plusieurs mesures et validé la participation de 20% des communes au financement des Transports publics genevois (TPG) qui était déjà prévu dans le plan quadriennal.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus