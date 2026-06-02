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900 manifestants dans la rue
En grève, les fonctionnaires genevois protestent contre les coupes

Environ 900 manifestants ont défilé mardi soir à Genève contre les coupes budgétaires prévues pour 2026. La fonction publique et le personnel subventionné dénoncent le gel des salaires et la hausse des cotisations à la CPEG.
Publié: 20:53 heures
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Dernière mise à jour: 20:54 heures
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La fonction publique a manifesté à Genève ce mardi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

«Du fric, du fric pour les services publics». La fonction publique et le personnel subventionné est en grève contre les coupes budgétaires prévues à Genève. Mardi soir, environ 900 manifestants ont défilé.

«Grève, grève, c'est ça la solution"ou encore «pas d'austérité», scandaient les participants. «Allez chercher des économies ailleurs. Ne punissez pas les travailleurs», affichait une pancarte.

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Les rangs étaient alimentés par une nuée bigarrée allant d'employés de l'Hospice général à ceux de l'Office médico-pédagogique (OMP) déjà en grève jeudi dernier et qui ont renommé leur entité en «Office du mépris professionnel». «C'est toute la société genevoise qui est touchée par les coupes budgétaires», résumait une manifestante active dans la santé, dénonçant les diminutions d'impôts successives.

Grève pour trois jours

La fonction publique est mobilisée depuis novembre dernier face aux mesures d'économies prévue dans le projet de budget 2026 bis, qui doit encore être débattu au Grand Conseil. Les syndicats et le personnel de l'Etat dénoncent notamment le blocage des annuités pour 2026 ainsi que le gel de l'indexation.

La présentation d'un catalogue de mesures d'économies par un groupe d'experts mandaté par le Conseil d'Etat les inquiètent également. Ce rapport Zuin, du nom de l'ancien président de la Cour des comptes, était largement épinglé sur les pancartes parmi les manifestants, alors que le gouvernement doit encore se prononcer.

Dernière revendication en date, les grévistes déplorent un projet de loi qui sera soumis aux députés jeudi et qui prévoit une augmentation des cotisations à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG). De quoi aboutir jusqu'à 12% de diminution du salaire net actuel, affirme le cartel intersyndical.

La grève a été annoncée pour trois jours. Après le défilé de mardi soir, un rassemblement est prévu mercredi, avant une nouvelle manifestation jeudi.

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