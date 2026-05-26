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Coupes budgétaires
Le Cartel intersyndical annonce trois jours de grève à Genève

Trois jours de grève sont annoncés à Genève du 2 au 4 juin. Les syndicats dénoncent les coupes budgétaires visant la fonction publique et veulent maintenir la pression sur le Conseil d’Etat.
Publié: il y a 48 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Le Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné annonce trois jours de grève à Genève.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, le Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné annonce trois jours de grève, du 2 au 4 juin, pour protester contre les coupes annoncées qui toucheront la fonction publique. La mesure de lutte a été votée à l'unanimité par l'assemblée des délégués.

«Le préavis a été déposé et les parcours des manifestations validés», a indiqué mardi à Keystone-ATS Geneviève Preti, co-présidente du Cartel. La fonction publique genevoise est mobilisée depuis novembre dernier face aux mesures d'économies prévues dans le projet de budget 2026 bis, qui doit encore être débattu au Grand Conseil.

Coupes budgétaires décriées

Les syndicats et le personnel de l'Etat dénoncent notamment le blocage des annuités pour 2026 ainsi que le gel de l'indexation. La présentation d'un catalogue de mesures d'économies élaboré par un groupe d'experts mandaté par le Conseil d'Etat inquiète également la fonction publique.

«Le personnel et la population ne doivent pas payer la facture de cette austérité», souligne le Cartel. Avec ces nouvelles journées de mobilisation, il veut ainsi maintenir la pression sur l'exécutif ainsi que sur le Grand Conseil. Des manifestations sont prévues mardi 2 juin et jeudi 4 juin en fin de journée, alors qu'un rassemblement sera organisé mercredi 3 juin.

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