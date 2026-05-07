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Représentante des Verts
Dilara Bayrak élue a été présidente du Grand Conseil genevois

La Verte Dilara Bayrak, 28 ans, a été élue présidente du Grand Conseil genevois jeudi. Guy Mettan (UDC) devient premier vice-président malgré une polémique sur ses liens avec la Russie.
Publié: il y a 37 minutes
La Verte Dilara Bayrak, 28 ans, a été élue présidente du Grand Conseil genevois jeudi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Verte Dilara Bayrak a été élue jeudi présidente du Grand Conseil genevois. Cette avocate de 28 ans remplace la MCG Ana Roch. La première vice-présidence est revenue à l'UDC Guy Mettan, sur fond de polémique liée à une distinction obtenue en Russie.

«Cette distinction de la part d'une université inféodée au pouvoir de Vladimir Poutine, qui mène une guerre en Ukraine, est incompatible avec la fonction hautement symbolique de premier vice-président», a déclaré Matthieu Jotterand, député socialiste. Il a proposé dans la foulée la candidature d'un autre UDC, Michael Andersen. Une option immédiatement refusée par le principal intéressé. Le chef de groupe UDC Yves Nidegger avait d'emblée donné le ton: la candidature de Guy Mettan a été soutenue à l'unanimité par le groupe, personne n'accepterait d'être élu à sa place.

Guy Mettan avait été distingué en février dernier par un doctorat honoris causa décerné par l'Université Herzen de Saint-Petersbourg. Ce russophile avait aussi été décoré en 2017 par l'Ordre de l'Amitié par la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Une décoration qui avait alors suscité un vif débat au Grand Conseil.

Guy Mettan a obtenu jeudi 46 voix (12 bulletins nuls et 42 blancs), soit une de plus que la majorité absolue, lui permettant ainsi d'accéder à la première vice-présidence au premier tour de l'élection. Selon les us et coutumes du Grand Conseil, la première vice-présidence permet d'accéder l'année d'après à la présidence. Reste à savoir si la majorité du Grand Conseil le propulsera au perchoir en 2027. Guy Mettan avait déjà assumé la présidence du Grand Conseil en 2009-2010 alors qu'il siégeait sous les couleurs du PDC.

Vingt ans après

La Verte Dilara Bayrak a été élue présidente au premier tour avec 66 voix (15 nuls et 19 blancs). La Meyrinoise, très attachée à la défense des droits fondamentaux, est la troisième représentante de son parti à accéder à la présidence.

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Elle devient la première citoyenne du canton, quasiment vingt ans après Anne Mahrer, qui avait été la première élue verte à présider le Grand Conseil en 2006-2007. Cette dernière, très émue, était dans les tribunes pour assister à cet événement. La deuxième vice-présidence était disputée entre le Centre, qui présentait Patricia Bidaux, et le PLR, qui avait désigné Francine de Planta. Le Grand Conseil a donné sa préférence à la centriste.

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