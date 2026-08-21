Depuis lundi, une panne d'Internet plonge des foyers de Conches (GE) dans le désarroi. Swisscom évoque des «perturbations intermittentes» et promet une résolution d'ici le 28 août. Les habitants sont exaspérés.

Des clients de Swisscom domiciliés à Conches sont privés de réseau depuis plusieurs jours

Des clients de Swisscom domiciliés à Conches sont privés de réseau depuis plusieurs jours

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Depuis lundi, une panne Internet et téléphonique affecte le quartier de Conches à Genève, avec un rétablissement annoncé pour le 28 août. Swisscom évoque des «perturbations intermittentes» et travaille sur la résolution du problème

Un habitant dénonce l'impact de cette coupure de dix jours en 2026, la qualifiant d'«incompréhensible». L'opérateur explique que des autorisations et accès locaux compliquent les travaux nécessaires

Environ 13 clients sont touchés selon Swisscom, mais l'indemnisation éventuelle sera examinée au cas par cas. La communication reste difficile pour les personnes concernées

Toan Izaguirre

C'est le blackout quasi-total d'Internet à Conches (GE) depuis lundi. Certains habitants de ce quartier de la rive gauche genevoise n'ont plus Internet ni téléphone fixe depuis plusieurs jours: «Je n'ai plus de connexion Internet, et donc pas de téléphone fixe non plus, ce qui est potentiellement dangereux en cas d'urgence», raconte un lecteur de Blick. Une panne similaire a eu lieu à Bâle-Campagne en début de semaine.

Exaspéré, notre interlocuteur a contacté le service client de l'ex-régie fédérale. Réponse obtenue: la connexion devrait être rétablie ce vendredi. Mais pour l'heure, toujours rien, ou seulement par intermittence, témoigne-t-il. Swisscom lui annonce désormais un retour de la normale pour le 28 août. «C'est ahurissant, dénonce le client. C'est aussi incompréhensible qu'inacceptable qu'une interruption dure dix jours en 2026.»

Pour Swisscom, ce sont des «perturbations intermittentes»

Sollicité par Blick, Swisscom préfère parler de «perturbations intermittentes», plutôt que de «coupure permanente». L'opérateur explique que ses équipes analysent actuellement l'origine de la coupure et précise: «Les travaux nécessaires dépendent notamment de différentes autorisations, ainsi que de l'accès aux infrastructures sur place.»

Combien de personnes sont dans la même situation que le lecteur de Blick? «Environ 13 clients sont concernés», répond l'opérateur, qui ne précise pas si ce chiffre correspond au total des foyers touchés ou aux seuls clients ayant contacté son service après-vente. Quant au rétablissement complet de la connexion, l'opérateur explique: «La durée estimée de résolution dépend notamment des autorisations nécessaires et des conditions d'accès sur le terrain.»

Maigre consolation pour notre lecteur et ses compagnons d'infortune: questionné sur une possible indemnisation, Swisscom répond: «Les éventuelles demandes d'indemnisations sont examinées au cas par cas, conformément aux conditions contractuelles applicables.» Reste à négocier avec l'opérateur – par e-mail ou par téléphone – lorsque la connexion sera de retour.