DE
FR

«C'est ahurissant!»
Des clients de Swisscom domiciliés à Conches sont privés de réseau depuis plusieurs jours

Depuis lundi, une panne d'Internet plonge des foyers de Conches (GE) dans le désarroi. Swisscom évoque des «perturbations intermittentes» et promet une résolution d'ici le 28 août. Les habitants sont exaspérés.
Publié: 13:54 heures
|
Dernière mise à jour: 14:03 heures
Certains habitants du quartier de Conches (GE) n'ont plus internet ni téléphone fixe depuis plusieurs jours.
Photo: Keystone

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Depuis lundi, une panne Internet et téléphonique affecte le quartier de Conches à Genève, avec un rétablissement annoncé pour le 28 août. Swisscom évoque des «perturbations intermittentes» et travaille sur la résolution du problème
  • Un habitant dénonce l'impact de cette coupure de dix jours en 2026, la qualifiant d'«incompréhensible». L'opérateur explique que des autorisations et accès locaux compliquent les travaux nécessaires
  • Environ 13 clients sont touchés selon Swisscom, mais l'indemnisation éventuelle sera examinée au cas par cas. La communication reste difficile pour les personnes concernées
Toan Izaguirre

C'est le blackout quasi-total d'Internet à Conches (GE) depuis lundi. Certains habitants de ce quartier de la rive gauche genevoise n'ont plus Internet ni téléphone fixe depuis plusieurs jours: «Je n'ai plus de connexion Internet, et donc pas de téléphone fixe non plus, ce qui est potentiellement dangereux en cas d'urgence», raconte un lecteur de Blick. Une panne similaire a eu lieu à Bâle-Campagne en début de semaine

Exaspéré, notre interlocuteur a contacté le service client de l'ex-régie fédérale. Réponse obtenue: la connexion devrait être rétablie ce vendredi. Mais pour l'heure, toujours rien, ou seulement par intermittence, témoigne-t-il. Swisscom lui annonce désormais un retour de la normale pour le 28 août. «C'est ahurissant, dénonce le client. C'est aussi incompréhensible qu'inacceptable qu'une interruption dure dix jours en 2026.»

Pour Swisscom, ce sont des «perturbations intermittentes»

Sollicité par Blick, Swisscom préfère parler de «perturbations intermittentes», plutôt que de «coupure permanente». L'opérateur explique que ses équipes analysent actuellement l'origine de la coupure et précise: «Les travaux nécessaires dépendent notamment de différentes autorisations, ainsi que de l'accès aux infrastructures sur place.»

A lire aussi
Des malfaiteurs trompent les clients des CFF à l'aide de faux sites web
Très réaliste… mais faux
Méfiez-vous de cette plateforme de billetterie des CFF!
Coupé d'Internet du jour au lendemain, un client vit un calvaire avec Sunrise
L'opérateur n'a pas prévenu!
Coupé d'Internet du jour au lendemain, un client vit un calvaire avec Sunrise

Combien de personnes sont dans la même situation que le lecteur de Blick? «Environ 13 clients sont concernés», répond l'opérateur, qui ne précise pas si ce chiffre correspond au total des foyers touchés ou aux seuls clients ayant contacté son service après-vente. Quant au rétablissement complet de la connexion, l'opérateur explique: «La durée estimée de résolution dépend notamment des autorisations nécessaires et des conditions d'accès sur le terrain.»

Maigre consolation pour notre lecteur et ses compagnons d'infortune: questionné sur une possible indemnisation, Swisscom répond: «Les éventuelles demandes d'indemnisations sont examinées au cas par cas, conformément aux conditions contractuelles applicables.» Reste à négocier avec l'opérateur – par e-mail ou par téléphone – lorsque la connexion sera de retour.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus