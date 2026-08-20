Bewohner mehrerer Baselbieter Gemeinden kämpften seit Montag mit massiven Netzwerkstörungen bei Swisscom. Eine defekte Mobilfunk-Antenne löste ein grossflächiges Funkloch aus. Nach vier Tagen konnte die Störung behoben werden. Der Frust unter der Kundschaft ist gross.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swisscom-Mobilfunk in Zeglingen BL seit Montag wegen Stromproblem massiv gestört

Betroffene kritisieren Umgang mit Kunden

Problem konnte am Donnerstagabend behoben werden, auch Nachbargemeinden Kilchberg und Rünenberg BL waren betroffen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Blick-Leser Dominic T.* (40) ist mächtig genervt. Seit Dienstag arbeitet der Geschäftsführer eines Gartenbaubetriebs auf einer Baustelle am Dorfeingang der 500-Seelen-Gemeinde Zeglingen BL – und seither hat sein Handy während der Büez keinen Empfang. Der Mobilfunk des langjährigen Swisscom-Kunden zickt. Und er ist längst nicht der Einzige.

Im Gespräch mit Kollegen und Anwohnern merkt T. schnell: An seinem Handy liegt es nicht. Zahlreiche Menschen in der Region kämpfen seit Tagen mit demselben Problem.

Für den Gärtner ist das Funkloch besonders mühsam. Während der Arbeit ist er praktisch von der Aussenwelt abgeschnitten. «Ein Nachbar hat mir netterweise sein WLAN-Passwort gegeben», erzählt er Blick. Doch das Signal reiche kaum bis auf die Baustelle. Viel mehr als die nötigsten Dienste funktionieren nicht: «Materialbestellungen, Updates und andere Dinge muss ich jetzt mühsam per Mail von zu Hause aus erledigen. Normalerweise wäre das mit einem kurzen Anruf gemacht», ärgert sich der Unternehmer.

«Sie speisen einen einfach ab»

Noch mehr als das Funkloch frustriert T. allerdings der Umgang des Telekom-Riesen mit der Störung. Er spricht von einer «Sauerei». Auf mehrfache Nachfrage hätten Betroffene vom Kundendienst zunächst zu hören bekommen, das Problem liege an ihren Geräten. «Sie speisen einen einfach ab. Wir bekamen gesagt, unsere Handys seien das Problem. Dabei haben hier zahlreiche Menschen kein Netz!»

Für eine 75-jährige Seniorin aus Zeglingen hätte das beinahe teure Folgen gehabt. Laut T. machte sie sich bereits auf den Weg in einen Swisscom-Shop, um ein neues Mobiltelefon zu kaufen. «Weil man ihr das am Telefon so gesagt hatte.» Auch einen Hinweis auf der entsprechenden Swisscom-Seite vermissten die Betroffenen. Erst am heutigen Donnerstag wurde dazu eine Störungsmeldung aufgeschaltet.

Mobilfunkantenne hatte keinen Strom

Auf Anfrage von Blick bestätigt eine Swisscom-Sprecherin die Störung: «Eine Mobilfunkantenne in Zeglingen hat aktuell keinen Strom und funktioniert entsprechend nicht», erklärt sie am Donnerstagnachmittag.

Der Grund: Der lokale Energieversorger Elektra Baselland wechselte auf ein Notstromaggregat. Dabei sei «ein Schaden auf einem Netzwerkelement bei der Antennenanlage von Swisscom» entstanden. Betroffen sei hauptsächlich das Mobilfunknetz. Aber auch beim Festnetz könne man «Einzelkundenstörungen nicht abschliessend ausschliessen».

Besonders bitter: Die Störung besteht bereits seit Montagmorgen. Am Donnerstagabend waren die Probleme dann offenbar gelöst, wie eine weitere Sprecherin mitteilt. Das Funkloch betraf zudem nicht nur Zeglingen: Auch in den beiden Nachbargemeinden Kilchberg und Rünenberg kam es deshalb laut Swisscom zu Störungen. Damit waren Teile der Region fast fünf Tage lang ohne funktionierendes Mobilfunknetz. Für Dominic T. dürfte die Büez am Freitag immerhin wieder etwas einfacher werden.

* Name bekannt