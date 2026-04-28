Mit diesen Handy-Abos sind Schweizer am unzufriedensten

Eine neue Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt: Schweizerinnen und Schweizer vergeben ihrem Handy-Abo im Schnitt 7,9 von 10 Punkten. Besonders beliebt sind Anbieter wie Gomo und Migros Mobile – während Swisscom, Salt und Sunrise schlechter abschneiden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neue Moneyland-Umfrage zeigt: Schweizer bewerten Handy-Abos durchschnittlich mit 7,9 Punkten

Gomo, Migros Mobile und Wingo führen mit 8,5 Punkten, Swisscom enttäuscht

Roaming und Aktionen werden am schlechtesten bewertet, jeweils mit nur 7,2 Punkten im Schnitt

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Ohne Smartphone läuft heutzutage nichts mehr! Entsprechend wichtig ist das passende Abo. Jetzt zeigt eine neue Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland, wie zufrieden Schweizer Handy-Userinnen und -User mit ihren Anbietern sind. Und was sie an ihrem Handy-Abo nervt.

Eines vorneweg: Herr und Frau Schweizer sind mit ihrem Handy-Abo grundsätzlich zufrieden. Die Gesamtzufriedenheit liegt bei 7,9 von 10 Punkten. Über alles gesehen geben sie ihrem Handyanbieter damit die Note «gut». Im Vergleich zur Umfrage im Vorjahr hat sich die Zufriedenheit leicht verbessert: 2025 hatten die Befragten im Schnitt noch 7,8 Punkte verteilt.

Grosse Unterschiede zwischen den Anbietern

Aber Achtung! Die Unterschiede sind gross. Längst nicht von jedem Anbieter zeigen sich die Befragten gleichermassen angetan. Über die zufriedensten Kundinnen und Kunden dürfen sich Gomo, Migros Mobile und Wingo freuen – sie erhalten in der Moneyland-Umfrage je 8,5 Punkte, was der Note «sehr gut» entspricht.

Überraschend: Am anderen Ende der Skala finden sich die bekanntesten Namen auf dem Schweizer Mobilfunkmarkt wieder. Mit Swisscom (7,9 Punkte), Salt (7,5 Punkte) und Sunrise (7,4 Punkte) landen die Hauptmarken der drei wichtigsten Netzbetreiber ganz hinten – sie erhalten aber ebenfalls noch die Note «gut».

Allgemeine Zufriedenheit





1. Gomo 8,5 Punkte Sehr gut

Migros Mobile 8,5 Punkte Sehr gut

Wingo 8,5 Punkte Sehr gut 4. Yallo 8,2 Punkte Sehr gut 5. Galaxus Mobile 8,1 Punkte Sehr gut 6. Coop Mobile 8,0 Punkte Sehr gut 7. Swisscom 7,9 Punkte Gut 8. Salt 7,5 Punkte Gut 9. Sunrise 7,4 Punkte Gut

Sogenannte Zweit- und Drittmarken räumen also ab. Warum schneiden die Grossen schlechter ab? «Ein Grund könnte sein, dass die Erwartung weniger gross ist, wenn die Grundgebühren deutlich niedriger sind», erklärt Ralf Beyeler, Telekom-Experte bei Moneyland. Er führt aus: «Wer monatlich 80 Franken für ein Handy-Abo bezahlt, hat eine andere Erwartungshaltung als jemand, der 25 Franken bezahlt.»

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Kunden wünschen sich mehr Aktionen

Am unzufriedensten sind die 1500 Befragten mit den Promotionen und Aktionen ihres Anbieters. Und mit dem Roaming, also dem Telefonieren und Surfen im Ausland. Diese beiden Aspekte erhalten im Schnitt je 7,2 Punkte. Kundinnen und Kunden von Coop Mobile bewerten das Roaming mit 6,4 Punkten am schlechtesten, gefolgt von Migros Mobile und Sunrise (je 6,9 Punkte).

Swisscom erhält bei Promotionen und Aktionen mit 6,7 Punkten die niedrigste Bewertung. Auch Sunrise (6,8 Punkte) und Salt (6,9 Punkte) schneiden unterdurchschnittlich ab. Hier gibt es also noch Luft nach oben.

Mobiles Internet schneidet gut ab

Am zufriedensten zeigen sich die Befragten dagegen mit dem mobilen Internet, das durchschnittlich mit 8,1 Punkten bewertet wird. Die Netzqualität folgt mit 7,9 Punkten auf dem zweiten Platz. «Die Qualität der Schweizer Mobilfunknetze ist hervorragend, was auch unabhängige Studien regelmässig bestätigen», freut sich Experte Beyeler.

Kundinnen und Kunden von Wingo (8,7 Punkte), Migros Mobile (8,5 Punkte) und Galaxus Mobile (8,3 Punkte) sind mit dem mobilen Internet am zufriedensten. Bei der Netzqualität setzt sich Migros Mobile (8,9 Punkte) vor Wingo (8,5 Punkte) und Swisscom (8,4 Punkte) durch – allesamt Marken, die das Swisscom-Netz nutzen.