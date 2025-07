Achtung, in diesen Kantonen werden am meisten Handys gestohlen

Achtung, in diesen Kantonen werden am meisten Handys gestohlen

1/2 Bei Handydiebstählen gibt es einen Röstigraben. In Genf kommen deutlich mehr Telefone weg. Foto: Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Handydiebstähle haben im Sommer Hochsaison, besonders an Festivals und in Bädern

Genf führt die Liste der Kantone mit den meisten gemeldeten Handydiebstählen an

58 Prozent mehr Smartphones werden in den Sommermonaten Juli und August gestohlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Handydiebe haben Hochsaison im Sommer! Ob am Festival, in der Badi oder im Gewusel in der Fussgängerzone – gerade jetzt verschwinden in der Schweiz besonders viele Smartphones. Das zeigt auch eine Auswertung der Axa: In den Sommermonaten Juli und August werden in der Schweiz 58 Prozent mehr Smartphones gestohlen als im Rest des Jahres.

Die Versicherung weiss auch, in welchen Kantonen die Versicherten in den letzten fünf Jahren am häufigsten Handydiebstähle gemeldet haben. An der Spitze steht der Kanton Genf, gefolgt von Basel-Stadt, Neuenburg, Waadt und Freiburg.

1:33 Sie sind nun auch in Zürich: Londoner Polizei warnt vor «Phone-Snatchers» auf Velo

Auffällig viele Diebstähle in Genf

Auffällig: Versicherte aus Genf meldeten fast doppelt so viele Fälle wie der Schweizer Durchschnitt – und viermal mehr als im Kanton Tessin, wo das Risiko schweizweit am tiefsten ist. Ebenfalls unterdurchschnittlich wenig Handys gestohlen werden in den Kantonen Uri und Graubünden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ein beachtlicher Teil dieser Diebstähle passiert in den Auslandsferien, wo ein solcher Vorfall natürlich umso ärgerlicher ist», sagt Stefan Müller, Leiter Schaden Sachversicherungen bei der AXA. Aber auch im Inland sei Vorsicht angebracht. «Im Sommer sind die Menschen öfter draussen. Das bietet Diebinnen und Dieben mehr Möglichkeiten, zuzuschlagen», so der Experte.

Interessant: Obwohl die Zahl der gemeldeten Handydiebstähle in den letzten zehn Jahren stark zurückging – von rund 3500 Fällen im Jahr 2015 auf 2200 im vergangenen Jahr – blieb die Schadenssumme bei rund 2 Millionen Franken jährlich konstant. Grund dafür ist der deutlich gestiegene Durchschnittsschaden. «Moderne Smartphones kosten heute oft über 1000 Franken. Das spüren auch wir als Versicherung», erklärt Müller.

Diebstahl melden und Handy sperren

Was machen, wenn das Handy geklaut ist? Den Diebstahl zuerst der Polizei melden, dann der Versicherung. Beim Telekomanbieter das Telefon sperren – und allenfalls orten lassen. Der wichtigste Tipp aber bleibt: aufmerksam sein. Besonders in Menschenmengen oder auf Reisen das Handy nicht einfach in der hinteren Hosentasche oder offen in der Tasche tragen. Denn die Axa-Auswertung zeigt eindrücklich: Diebe machen im Sommer keine Ferien.