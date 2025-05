Ob am Self-Checkout, im Büro oder bei Bekannten – eine neue Umfrage zeigt, wie oft wir unerlaubt zugreifen. Blick zeigt, wo am meisten geklaut wird und wer die dreistesten Diebe in der Schweiz sind.

Eine neue Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt, wann und wo Schweizerinnen und Schweizer die meisten Diebstähle begehen.

Moneyland-Umfrage zeigt erstmals das Diebstahlverhalten der Schweizer

Schwarzfahren ist der häufigste Delikt, gefolgt von Diebstählen am Arbeitsplatz

Jüngere und Männer stehlen häufiger, Westschweizer sind ehrlicher

Ein verstohlener Blick nach links und rechts, ein Griff in die Jackentasche und ab ins Freie: Der ein oder andere dürfte in seinem Leben schon einmal etwas geklaut haben. Jetzt zeigt eine neue Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland, wie es um das Diebstahlverhalten von Herr und Frau Schweizer steht.

Heute agieren Langfinger aber nicht mehr zwingend so, wie oben beschrieben. Denn die anonyme Befragung von 1500 Schweizerinnen und Schweizer zwischen 18 und 74 Jahren ergab, dass ein Viertel schon einmal etwas bei einer Self-Checkout-Kasse mitgehen liess. Das merken vor allem hiesige Detailhändler, die über in die Höhe schiessende Ladendiebstähle klagen. 635 Millionen Franken gehen dem Schweizer Detailhandel deshalb jedes Jahr durch die Lappen, wie die «NZZ am Sonntag» vergangene Woche schrieb.

Fast ein Drittel klaute schon am Arbeitsplatz

Das häufigste Delikt ist gemäss Moneyland das Schwarzfahren: 40 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer haben mindestens einmal absichtlich kein Billett für den öffentlichen Verkehr gelöst. Rund ein Viertel sind zweimal oder öfter schwarzgefahren.

Den zweiten Rang belegen Diebstähle am Arbeitsplatz. Fast ein Drittel der Befragten hat schon einmal etwas am Arbeitsplatz mitgehen lassen.

Gemäss Umfrage sind Befragte aus der Westschweiz ehrlicher als jene aus der Deutschschweiz. Besonders am Kiosk entpuppten sich die Personen aus der Deutschschweiz eher als Langfinger.

Hier stiehlt die Schweiz

Gestohlen oder nicht bezahlt Mindestens einmal Im ÖV (Schwarzfahren) 40% Am Arbeitsplatz 29% Im Coop 25% An der Self-Scanning-Kasse 25% Im Hotel 24% In der Migros 24% Im Restaurant 21% Am Kiosk 21% Im Denner 20% Im Lidl 20% Von Verwandten/Bekannten 20% Geld absichtlich nicht zurückgezahlt 19% Im Aldi 18% Im Kleidergeschäft 18% Im Elektrogeschäft 17% In der Apotheke 17% In der Bibliothek 17% In der Bank 17% In der Post 16% In einem anderen Geschäft 19%

Jüngere klauen häufiger

Die Hemmschwelle bei den 18- bis 25-Jährigen sei niedriger als bei älteren Generationen, heisst es in der Mitteilung zur Umfrage. In allen abgefragten Situationen habe die jüngste Altersgruppe die Spitzenposition inne. Die Befragten in der Altersgruppe von 50 bis 74 Jahren verhielten sich laut der Auswertung am korrektesten.

Neben dem Generationengraben stellte die Umfrage auch einen Unterschied zwischen den Geschlechtern fest. Männer stehlen demnach häufiger als Frauen. Am stärksten zeigte sich dies in Restaurants: 26 Prozent der befragten Männer liessen nach eigenen Angaben dort schon einmal etwas mitgehen. Bei den Frauen waren es 17 Prozent.