Die Zahl der Ladendiebstähle ist in der Schweiz stark angestiegen. Mit ein Grund sind die in der Schweiz weit verbreiteten Selbstbedienungssysteme zur Erfassung und Bezahlung der Artikel.

Self-Check-out-Systeme erleichtern Diebstähle durch fehlende soziale Kontrolle

635 Millionen Franken gehen dem Schweizer Detailhandel jedes Jahr durch Ladendiebstähle verloren. Eine enorme Summe, wenn man bedenkt, wie gering die Margen in der Branche sind.

Diese Zahl schätzt die «NZZ am Sonntag» aufgrund von Vergleichswerten aus Deutschland. In den letzten Jahren sind die Langfinger in den Läden zu einer echten Plage für den Detailhandel geworden.

Auslöser sei eine Welle organisierter Diebstähle gewesen, seit der Corona-Pandemie seien die Zahlen explodiert. Laut Polizeistatistik habe es 2024 fast 26'000 Fälle gegeben – gegenüber 15'600 im Jahr 2014. Das ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs: Die Swiss Retail Federation, welche über 1900 Detailhändler vertritt, geht von einer erheblichen Dunkelziffer aus.

Self-Check-out macht Diebe

«Die Hemmschwelle, Ladendiebstähle zu begehen, scheint in der Schweiz gefallen zu sein», so Swiss-Retail Direktorin Dagmar Jenni (57) zur «NZZaS». Dabei geht es bei weitem nicht nur um organisierte Banden, auch beim täglichen Einkauf wird offenbar regelmässig nicht alles bezahlt. Denn ein Grund für den Anstieg der Ladendiebstähle seien gemäss Jenni Selbstbedienungssysteme ohne Personalkontakt sowie mangelnde Kontrollen und Überwachung.

Self-Scanning verleitet offenbar einige Menschen dazu, nicht alle Artikel zu scannen, bewusst oder unbewusst etwas in der Tasche zu vergessen. Eine Handlung, die gegenüber dem Personal an der Kasse deutlich schwieriger ist als beim anonymen Self-Check-out ohne soziale Kontrolle.

Die Not in der Branche scheint gross: Wegen der Zunahme der Ladendiebstähle hat der Schweizer Detailhandel laut «NZZ am Sonntag» im Jahr 2023 ein Krisentreffen mit den kantonalen Polizeikommandanten initiiert. Beim Treffen hätten demnach Branchenvertreter eine bessere Zusammenarbeit gefordert, da sich viele Händler in mehreren Kantonen mangelhaft geschützt gefühlt hätten. Die Polizeikommandanten-Konferenz (KKPKS) habe das Treffen bestätigt, jedoch keine weiteren Angaben gemacht.