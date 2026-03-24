Ab dem 1. April zahlen Privatkunden von Swisscom mehr für ihr Handyabo. «Für viele Schweizer ist dieser Preisschock aber ein versteckter Glücksfall», heisst es beim Vergleichsdienst Handyabo.com. Noch bis am 31. März können nämlich alle Betroffenen ihr Abo kündigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swisscom erhöht ab 1. April 2026 die Abo-Preise für Privatkunden

Betroffen sind über eine Million Handy-Kunden, Preissteigerung bis 1.90 CHF

Wechsel zu Wingo spart 526.20 CHF jährlich bei gleicher Netzabdeckung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Swisscom greift den Kundinnen und Kunden schon bald tiefer ins Portemonnaie. Der grösste Schweizer Telekom-Konzern erhöht per 1. April 2026 die Preise für zahlreiche Privatkundenabos. Internet- und Mobile-Abonnemente werden monatlich um 1.90 Franken teurer. Für TV und Festnetztelefonie steigt der Preis um 0.90 Franken pro Monat. Neu- und Bestandskunden gleichermassen.

Wenn die Nummer 1 die Preise erhöht, ist die Zahl der betroffenen Handy-Kunden besonders gross. Über eine Million Schweizerinnen und Schweizer müssen ab dem 1. April mehr fürs mobile Telefonieren bezahlen. Ärgerlich? Ja, aber: «Für viele Schweizerinnen und Schweizer ist dieser Swisscom-Preisschock ein versteckter Glücksfall», schreibt das unabhängige Vergleichsportal Handyabo.com in einer Medienmitteilung.

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Kleingedrucktes lesen!

Im Kleingedruckten des Handyvertrages steht nämlich, dass Betroffene bei einer derartigen Preiserhöhung kündigen können. Der Vorteil: «Kundinnen und Kunden haben dadurch ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht und kommen per sofort aus ihren teuren, laufenden Verträgen raus», schreibt das Vergleichsportal. Eine einseitige Erhöhung öffne die Tür für einen kostenlosen Wechsel – selbst wenn das Abo eigentlich noch monatelang laufen würde. Vorausgesetzt, man kündigt das Abo bis am 31. März.

Laut den Experten des Vergleichdienstes kann man mit einer Kündigung mehrere Hundert Franken sparen. Und muss dabei nicht einmal zur Konkurrenz wechseln. Das Swisscom-Abo blue Mobile S kostet aber dem 1. April 71.80 Franken im Monat. Wer zur Swisscom-Tochter Wingo wechselt und das Abo Swiss 5G wählt, zahlt ab dem 1. April noch 27.95 Franken im Monat. Das ist eine Ersparnis von 526.20 Franken im Jahr. «Bei exakt gleicher Netzabdeckung», wie es in der Mitteilung heisst.

13 Franken pro Monat

Wer nicht ans Swisscom-Netz gebunden ist, kann noch mehr sparen, wie ein Blick aufs Vergleichsportal Comparis.ch zeigt. So finden sich etwa auf dem Salt-Netz Angebote wie GoMo zum Kampfpreis von 14.95 Franken im Monat. Und dem Sunrise-Netz bietet Digital Republic unlimitiertes Internet und Telefonie in der Schweiz für 13 Franken pro Monat.

Warum erhöht die Nummer 1 ihre Preise? Die Swisscom begründet den Schritt mit strukturellen Veränderungen im Telekom-Markt. Zwar erhielten Kundinnen und Kunden heute deutlich mehr Leistung als früher – teils bis zu zwanzigmal mehr. Doch die Preise seien über die vergangenen Jahre gesunken. Die Folge: sinkende Umsätze pro Kunde. «Dieser Umsatzrückgang im Telekommunikationsmarkt lässt sich nicht mehr allein durch Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen auffangen», heisst es in der Swisscom-Mitteilung. Darum müssen die Kunden tiefer in die Tasche greifen – oder den Anbieter wechseln.