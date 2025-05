Swisscom senkt ab 1. Juni die Roaming-Preise um bis zu 66 Prozent. Kunden erhalten günstigere Datenpakete für über 100 Länder, darunter 1 GB für 5.90 Franken in der EU, Grossbritannien und den USA. Das sagt Telekomexperte Ralf Beyeler zum neuen Angebot.

1/4 Das Telefonieren im Ausland wird mit Swisscom günstiger. Foto: Getty Images

Darum gehts Swisscom senkt Roaming-Preise ab 1. Juni um bis zu 66 Prozent

Neue Datenpakete für über 100 Länder, inklusive EU, Grossbritannien und USA

1 GB Daten für EU, Grossbritannien und USA kosten neu 5.90 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Kurz vor den Sommerferien senkt die Swisscom ihre Preise für die Benutzung des Handys im Ausland. Ab dem 1. Juni betrage die Preissenkung beim Roaming je nach Land bis zu 66 Prozent, wie der grösste Schweizer Telekomkonzern am Dienstag bekannt gab.

So gebe es Roamingpakete für das Surfen in über 100 Ländern. Für die EU-Länder, Grossbritannien und die USA seien ab dem nächsten Monat 1 Gigabyte Daten für 5.90 Franken erhältlich. Bisher kostete das Datenpaket ab 14.90 Franken. Auch die bisherigen Datenpakete für die Zone EU und Grossbritannien würden günstiger, hiess es. Zudem sei ab Juli in den Blue-Mobilfunkabos rund um den Globus Roaming enthalten.

Datenpakete mit 1 GB für unter 10 Franken

«Die Swisscom setzt damit die Konkurrenz unter Druck», sagt Telekomexperte Ralf Beyeler vom Internetvergleichsdienst Moneyland im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Für über 120 Destinationen seien Datenpakete mit 1 GB Volumen für unter 10 Franken erhältlich.

«Bei über 200 Destinationen in der Welt kommen damit die Kunden in sehr vielen Ländern gut weg», sagt Beyeler. Die neuen Roamingpreise seien im Vergleich zur Schweizer Konkurrenz sehr günstig. Es stelle sich sogar die Frage, ob sich der Aufwand für den Kauf von Reise-SIM-Karten noch lohne.

Der Nachteil sei allerdings, dass die Datenpakete jeweils nur in einem einzelnen Land gültig seien. Für Leute, die mehrmals im Jahr in mehreren europäischen Ländern unterwegs seien, seien Zonenpakete einfacher zu nutzen. Damit würden auch weniger Datenvolumina verfallen als bei Datenpaketen für einzelne Länder, sagte Beyeler.

Konkurrenz gibt sich gelassen

Die Konkurrenz will nicht auf die Swisscom-Offensive reagieren. Sunrise betrachte die neuen Preise des Platzhirschen als Reaktion auf die eigenen Roamingtarife, die im April lanciert worden seien, sagte ein Sprecher. Sunrise plane keine neuerliche Senkung.

Salt hielt sich auf Anfrage bedeckt. «Wir kommentieren unsere kommerzielle Strategie grundsätzlich nicht», sagte eine Sprecherin.