Swisscom erhöht ihre Abo-Preise per 1. April

Swisscom erhöht ab 1. April 2026 die Preise für zahlreiche Privatkunden-Abos. Internet und Mobile kosten monatlich 1.90 Franken mehr, TV und Festnetz 90 Rappen. Neue und bestehende Kunden sind gleichermassen betroffen.

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Swisscom greift den Kundinnen und Kunden tiefer ins Portemonnaie. Der Telekomkonzern erhöht per 1. April 2026 die Preise für zahlreiche Privatkunden-Abos. Internet- und Mobile-Abonnemente werden monatlich um 1.90 Franken teurer. Für TV und Festnetztelefonie steigt der Preis um 0.90 Franken pro Monat. Betroffen sind Neu- und Bestandskunden gleichermassen.

Nicht von der Preisanpassung betroffen sind die Grundversorgungsangebote, Prepaid-Produkte sowie Data-only- und Kids-Abos im Mobilfunk, wie es in einer Mitteilung heisst. Swisscom informiert die betroffenen Kundinnen und Kunden in den nächsten Tagen über die Rechnung sowie per E-Mail. Wer mit der Erhöhung nicht einverstanden ist, kann den Vertrag vorzeitig kündigen.

Warum die Erhöhung? Swisscom begründet den Schritt mit strukturellen Veränderungen im Telekommarkt. Zwar erhielten Kundinnen und Kunden heute deutlich mehr Leistung als früher – teils bis zu zwanzigmal mehr. Doch die Preise seien über die vergangenen Jahre gesunken. Die Folge: sinkende Umsätze pro Kunde. «Dieser Umsatzrückgang im Telekommunikationsmarkt lässt sich nicht mehr allein durch Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen auffangen», heisst es in der Swisscom-Mitteilung.

Gleichzeitig wachse der Leistungsbedarf weiter. Flatrates, unbegrenzte Datenmengen und hohe Geschwindigkeiten seien heute Standard. Um Spitzenlasten bewältigen zu können, investiert Swisscom weiter massiv in die Infrastruktur, wie sie schreibt 2025 seien 1,7 Milliarden Franken in Netze und IT in der Schweiz geflossen.