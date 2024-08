Ein DDos-Angriff auf die Swisscom hat auch Twint lahmgelegt – ausgerechnet in der Mittagspause. Auch das E-Banking ist betroffen. Bei der Swisscom arbeitet man mit Hochdruck am Problem. Blick hält dich auf dem Laufenden.

1/4 Techniker der Swisscom versuchen, das Problem zu lösen.

Bei Twint hat es über den Mittag so richtig geklemmt. Tausende Nutzer konnten ihr Sandwich oder den Espresso nicht bezahlen, wie «20 Minuten» zuerst berichtet hat. Ein Blick aufs Portal Allestörungen.ch zeigt das Ausmass der Störung. Innert kürzester Zeitung gehen Dutzende Meldungen ein.

Auslöser ist ein Cyber-Angriff auf die Swisscom. Dort arbeitet man mit Hochdruck daran, die Probleme zu beheben.

In zahlreichen Läden gibt es Probleme mit der Zahlung mittels Twint – beispielsweise im Migros Take Away oder im Coop am Stadelhofen. «Der Traffic auf Twint erholt sich aber wieder», sagt ein Twint-Sprecher zu Blick. Das Versenden von Geld zwischen Bekannten funktioniert dagegen.

Die Attacke hat auch zu Einschränkungen beim Mobile-Banking geführt. «Die Massnahmen, die wir ergriffen haben, zeigen Wirkung», sagt eine Swisscom-Sprecherin zu Blick. «Aber beim E-Banking und Twint läuft noch nicht alles wieder», sagt sie kurz nach 15 Uhr. «Alle Privatkundendienste wie Telefonie, Internet und TV steht aber weiter zur Verfügung und sind nicht betroffen.»

Der Angriff läuft derzeit noch, heisst es bei der Swisscom. Die Server von Swisscom werden mit Anfragen bombardiert. Es wird versucht, Schwachstellen auszunutzen. «Unsere Spezialisten wehren DDos-Attacken täglich ab. Diese war aber gross», sagt die Sprecherin.

Wie lange dauert die Störung noch? «Das hängt auch davon ab, wie sich der Angreifer verhält. Wir wissen nicht, wer hinter der Attacke steckt.»

Werbung

+++ Update folgt +++