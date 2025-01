Die Nummer drei im Schweizer Telekom-Markt erhöht die Tarife für Handy-Abos – gültig ab März. Salt reagiert so auf gestiegene Kosten für Versicherungen und Miete. Und vor allem auf um 19 Prozent gestiegene Energiekosten. Das kommt nicht bei allen Kunden gut an.

Salt gibt gestiegene Energiepreise an die Kunden weiter

1/4 Salt erhöht die Tarife seiner Handy-Abos. Foto: Pius Koller

Auf einen Blick Salt erhöht Mobilfunk-Abo-Preise ab März 2025 um durchschnittlich zwei Prozent

Kunden können bei wesentlicher Preiserhöhung innerhalb von 30 Tagen kündigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Blick-Leser Luc W.* (34) nervt sich über seinen Mobilfunk-Anbieter Salt. Per 1. März muss er für sein Handy-Abo «Europe Data» plötzlich 2 Franken mehr bezahlen – aus dem Nichts. In einer Mail informiert ihn Salt über die überraschende Erhöhung. «Wie viele Unternehmen hatten auch wir im vergangenen Jahr mit steigenden Betriebskosten zu kämpfen, die auf Erhöhung der Stromkosten um durchschnittlich 19 Prozent, Versicherungen und Mieten zurückzuführen sind», erklärt die Nummer drei im Schweizer Telecom-Markt.

Auf der eigenen Website führt Salt aus, dass durch Effizienzsteigerungsmassnahmen ein Teil dieser Kostensteigerungen aufgefangen werden konnte. «Dennoch sehen wir uns veranlasst, die Preise für unsere Mobilfunkabos ab 1. März 2025 um durchschnittlich 2 Prozent zu erhöhen, um einen Teil der gestiegenen Kosten zu kompensieren», schreibt das Unternehmen.

«Werde mir einen günstigeren Anbieter suchen»

Salt präzisiert: «Die Anpassung betrifft Mobilfunktarife der Marke Salt und hat keine Auswirkungen auf Gerätepakete, Pre-Pay-Angebote und Optionen. Der Listenpreis wird um einen oder zwei Franken pro Monat angepasst», heisst es. Die Preise von Breitband-Internet- und TV-Abos von Salt Home würden nicht erhöht. Die betroffenen Kundinnen und Kunden würden in den kommenden Tagen direkt informiert. Salt betont: «Auch nach dieser moderaten Preiserhöhung verfügen die Mobilfunkabos von Salt über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.»

Muss Luc W. diese Preiserhöhung einfach so schlucken? Nicht zwingend, wie ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Salt zeigt. Unter Punkt 10 heisst es zum Thema Vertragsänderungen: «Salt kann jederzeit die Preise ändern. Das wird Ihnen in geeigneter Weise mitgeteilt.»

Und weiter: «Sollten Sie mit einer wesentlichen, für Sie in einer erheblichen Erhöhung der Gesamtpreise resultierenden oder für Sie erheblich nachteiligen Änderung des Vertrags nicht einverstanden sein, sind Sie grundsätzlich berechtigt, den betreffenden Dienst telefonisch innert 30 Tagen nach Mitteilung der Änderung zu kündigen.» Das wird Luc W. unverzüglich machen, wie er versichert. «Ich werde mir einen günstigeren Anbieter suchen», sagt er.

Das sind die neuen Abogebühren von Salt:

Abo Preis vor 1. März 2025 Preis nach 1. März 2025 Erhöhung in Prozent Start Max 40.95 41.95 2,4% Swiss 10 GB 50.95 51.95 2,0% Smart 61.95 62.95 1,6% Swiss Max 71.95 72.95 1,4% Swiss XXL 81.95 83.95 2,4% Europe Max 82.95 84.95 2,4% Europe Data 92.95 94.95 2,2% Europe XL 92.95 94.95 2,2% Europe XXL 102.95 104.95 1,9% Travel Max 102.95 104.95 1,9%

Salt kämpft mit Aktionspreisen um neue Kundinnen und Kunden. Wie sieht es bei ihnen aus? «Die durchschnittliche Preiserhöhung auf den Listenpreis beträgt gemäss Salt über alle Abos 2 Prozent», sagt Ralf Beyeler, Telekomexperte beim Vergleichsdienst Moneyland. Er betont: «Wer ein Handy-Abo von Salt zum Aktionspreis nutzt, ist stärker von der Preiserhöhung betroffen. Für alle Kundinnen und Kunden, die ihr Abo mit 50 Prozent Rabatt abgeschlossen haben, liegt die Preiserhöhung effektiv bei 2,8 bis 4,9 Prozent», so Beyeler. Bei einem Rabatt von 70 Prozent betrage der Preisaufschlag gar 4,6 bis 8,1 Prozent, rechnet er vor.

* Name geändert